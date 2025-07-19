أسد طليق يثير الذعر في بغداد ويلتهم خروفا أمام المارة (شاهد)

شهدت العاصمة العراقية بغداد حادثة مثيرة للجدل والرعب، بعدما شوهد أسد يتجول بحرية في منطقة النعيرية شرق العاصمة، ويفترس خروفًا أمام أنظار السكان، ما أثار حالة من الذعر والغضب بين الأهالي.

وعلى إثر البلاغات الواردة، أعلنت قيادة شرطة بغداد في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أن قوة من فوج طوارئ بغداد/ الرصافة الثاني نفذت واجبًا ميدانيًا سريعًا، بعد ورود معلومات عن وجود شخص يحتفظ بحيوان مفترس (أسد) داخل حديقة منزله.

وأكد البيان أن الأسد كان يشكل خطرًا حقيقياً على حياة السكان، خاصة بعد مهاجمته لأحد المنازل المجاورة والتسبب بنفوق خروف داخل الحديقة، في مشهد أثار الذعر والاستنكار بين المواطنين.

: أسد يتجول ويفترس “خروف” بمنطقة النعيرية في بغداد pic.twitter.com/BqHIYh5SVr — Ali abd rosal (@AbdRosal) July 16, 2025

تهديد السلامة العامة

وبحسب البيان، تمكنت القوة الأمنية من السيطرة على الموقف فوراً، وتم توقيف المخالف وتسليمه إلى مركز الشرطة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، في ضوء ما يشكله تربية الحيوانات المفترسة داخل الأحياء السكنية من تهديد بالغ للسلامة العامة.

وتفاعل عراقيون على مواقع التواصل مع الواقعة، بين السخرية والاستياء، مطالبين بتشديد العقوبات على من يخالف القوانين ويعرض الأرواح للخطر.