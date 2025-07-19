“الأمير النائم”.. رحيل الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة 20 عاما مع المرض

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”.

وُلد الأمير الوليد عام 1990، وكان شابا في مقتبل عمره حين تعرَّض لحادث سير مروع عام 2005، أثناء دراسته في الكلية العسكرية، دخل بعده في غيبوبة طويلة ليُعرف في أوساط السعوديين والعالم بـ”الأمير النائم”، كناية عن وجوده الجسدي وغيابه الواعي.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/3LDDrdVFqz#واس pic.twitter.com/ToKsf1LUjk — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 19, 2025

وداع مؤثر من والده

ونعى الأمير خالد بن طلال ابنه بكلمات مؤثرة عبر حسابه على منصة إكس، قائلا “{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي} بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم”.

وكان الأمير خالد يُعرف بتعلقه الشديد بابنه وإصراره لسنوات على رفض فصل أجهزة الإنعاش عنه، متمسكا بأن “الله وحده هو من يهب الحياة ويسلبها”، في موقف ألهم كثيرين بالصبر والثبات.

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي} بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى إبننا الغالي

الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله

الذي انتقل… pic.twitter.com/QQBbMWGOOG — خالد بن طلال بن عبد العزيز ( أبو الوليد ) (@allah_cure_dede) July 19, 2025

قصة لم تُنسَ

وتحولت حكاية “الأمير النائم” من حالة طبية إلى قصة إنسانية ألهمت الملايين.

وتابع السعوديون والعالم أخباره على مدى سنوات، من الزيارات الطبية المكثفة وحتى اللحظات الصغيرة التي كان فيها الأمير الوليد يُظهر حركة بسيطة تلهب قلوب محبيه.

وفي عام 2019، أثارت مقاطع فيديو نشرتها الأميرة ريما بنت طلال تعاطفا واسعا، بعدما ظهر الوليد وهو يحرك رأسه من الجهة اليمنى إلى اليسرى، في لحظة علّقت عليها بالقول “الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين. يا رب لك الحمد والشكر”.

ولم تنجح جهود الأطباء، بما في ذلك فريق طبي دولي من الولايات المتحدة وإسبانيا، في تحقيق تحسُّن ملحوظ، لكن قصة الأمير الوليد رسخت رمزا للأمل في وجه المستحيل، وقوة الصبر العائلي، حيث ظل والده إلى جانبه حتى اللحظة الأخيرة.

والأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود وهو أحد أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية. وهو الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال، شقيق رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال.

ووالده الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، المولود عام 1962، وهو الابن الثالث للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود.