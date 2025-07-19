دراسة: 14 خطوة إضافية في الدقيقة قد تحسّن صحة كبار السن

كشف باحثون من مركز طبي في جامعة شيكاغو عن وصفة بسيطة لتحسين صحة كبار السن، قد لا تتطلب سوى تغيير بسيط في طريقة المشي.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في إحدى الدوريات الطبية الشهيرة، أن كبار السن الذين يضيفون 14 خطوة إضافية في الدقيقة إلى سرعتهم المعتادة يتمتعون بقدرة بدنية وتحمُّل أعلى، مما يساعدهم على أداء مهامهم اليومية دون الشعور بالإرهاق.

وبحسب الباحثين، فإن كبار السن الذين يستطيعون المشي لمسافات أطول دون تعب تقل احتمالات تعرُّضهم لمشكلات صحية معقدة مثل السقوط أو فقدان الاستقلالية. فزيادة وتيرة المشي تحسّن الصحة النفسية والاجتماعية أيضا، إذ تمنح الإنسان شعورا بالاعتماد على النفس، وهو أمر جوهري مع تقدُّم العمر.

علامات الخطر

يعاني كثير من كبار السن ضعفا جسديا، يشمل بطء الحركة والإرهاق المستمر وفقدان القوة العضلية، مما يجعلهم عرضة للمضاعفات الصحية. لكن الفريق البحثي أكد أن النشاط البسيط كالمشي السريع قد يكون العلاج الأسهل والأكثر فاعلية.

السرعة المناسبة

وتابعت الدراسة مجموعتين من كبار السن؛ الأولى واصلت المشي بسرعتها المعتادة، أما الثانية فزادت سرعتها بـ14 خطوة إضافية لتصل تقريبا إلى 100 خطوة في الدقيقة. وكانت النتيجة أن المجموعة الثانية أصبحت أكثر نشاطا وتحمُّلا، واجتازت اختبارات اللياقة بسهولة أكبر.

تطبيق ذكي لمساعدتك على المشي السريع

ولم يقتصر مجهود الباحثين على تقديم النصيحة فقط، بل ابتكروا تطبيقا ذكيا للهواتف، يهدف إلى مساعدة كبار السن على حساب خطواتهم بدقة، بطريقة سهلة وعملية، دون الحاجة إلى أجهزة معقدة أو مدربين متخصصين.

فإذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة للحفاظ على صحتك أو صحة والديك، فجربوا زيادة خطوات المشي اليومية. ليس ضروريا أن تكون ماراثونيا محترفا، فقط بضع خطوات إضافية كل دقيقة قد تصنع فارقا كبيرا في الصحة والمزاج، وربما في العمر أيضا.