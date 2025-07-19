السقف انهار فوق رأسها.. إصابة فنانة لبنانية شهيرة في مصر وهذه تطورات الحالة

تصدر اسم الفنانة اللبنانية رزان مغربي، منصات التواصل بعد أنباء عن تعرضها لإصابات في الرأس إثر سقوط سقف قاعة أحد الفنادق المصرية التي كانت تقدم بها حفلا غنائيا، مساء الجمعة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أصيبت رزان بجرح عميق في الرأس وبعض الكدمات في الجسم نتيجة سقوط السقف، ونُقلت على الفور إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة.

وبعد ساعات، كتبت رزان عبر حساباتها بمنصات التواصل، منشورا لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية عقب إجراء العملية، ووجهت الشكر إلى كل من تواصل وسأل عنها وزارها في المستشفى.

كما وجهت الشكر إلى الكادر الطبي، مردفة “لم تكن تجربة سهلة على الإطلاق، لكنني على أمل أن أتجاوزها قريبا بإرادتي ومحبة من حولي”.