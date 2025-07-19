مشروبه المفضل.. كوكاكولا تتصدر المنصات بعد تصريحات ترامب بشأن قصب السكر

وافقت شركة (كوكاكولا) على تغيير طريقة إنتاجها في الولايات المتحدة وبدء استخدام السكر المُستخرج من قصب السكّر بدل شراب الذرة عالي الفركتوز في منتجاتها، بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروف باستهلاكه الكبير لهذه المشروبات الغازية الشهيرة.

وقال ترامب، إن شركة كوكاكولا وافقت على استخدام السكر الطبيعي المستخرج من القصب في مشروبها الغازي الرئيسي داخل الولايات المتحدة، بناء على اقتراح منه، رغم أن الشركة لم تؤكد ذلك بشكل رسمي.

“دايت كولا” مشروب ترامب المفضل

وأي تحول من استخدام شراب الذرة عالي الفركتوز في مشروب كوكاكولا المباع في الولايات المتحدة، سيجعل الشركة أكثر توافقا مع ممارساتها في دول أخرى مثل المكسيك وأستراليا، حيث يستخدم السكر الطبيعي.

غير أن هذا التغيير لن يؤثر على مشروب ترامب المفضل، دايت كولا، الذي يحتوي على مادة “الأسبارتام” كمحلي خال من السعرات الحرارية.

وفي حين تستخدم الشركة العملاقة السكروز في أوروبا، يتناول المستهلكون الأمريكيون شراب الذرة عالي الفركتوز المُضاف إلى المشروبات الغازية.

قرار صائب

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال “تحدثتُ إلى كوكاكولا بشأن استخدام السكّر الطبيعي المُستخرج من قصب السكّر في الكولا في الولايات المتحدة، وقد وافقت”.

وأضاف “أود أن أشكر جميع العاملين في كوكاكولا.. سيكون ذلك قرارا صائبا جدا من جانبهم – سترون ذلك. إنه ببساطة أفضل!”، فيما ردّت الشركة الأمريكية بإيجاز عبر موقعها الإلكتروني قائلة “نقدّر حماسة الرئيس ترامب لعلامتنا التجارية الشهيرة”.

وانتشر استخدام شراب الذرة عالي الفركتوز، على نطاق واسع في الولايات المتحدة خلال سبعينات القرن الماضي، بفضل الدعم الحكومي لمزارعي الذرة والتعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على قصب السكّر.

وقد يؤثر قرار كوكاكولا على منتجي الذرة فيما يُعرف بـ”كورن بيلت” وهي منطقة في الوسط الغربي تضمّ قاعدة كبيرة من مؤيدي ترامب.

هل يؤثر على الصحة؟

ويتألّف شراب الذرة عالي الفركتوز والسكروز من الفركتوز والغلوكوز، إلا أنّ تركيبتيهما مختلفة، فشراب الذرة عالي الفركتوز يحتوي على الفركتوز والغلوكوز الحرّ “جزيئات الغلوكوز غير مرتبطة كيميائيا بمركبات أخرى” بنسب متفاوتة، بينما يرتبط هذان السكريان كيميائيا في السكروز.

ولا يبدو أنّ هذه الاختلافات الهيكلية تؤثر بشكل كبير على الصحة، ففي عام 2023، أظهرت دراسات سريرية عدم وجود فرق كبير بين شراب الذرة عالي الفركتوز والسكروز لناحية تأثيرها على زيادة الوزن أو صحة القلب.

ويتمثل الفرق الملحوظ الوحيد في ارتفاع مؤشر الالتهاب لدى الأشخاص الذين يستهلكون شراب الذرة عالي الفركتوز.