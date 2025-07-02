لماذا نصوم يوم عاشوراء؟ فضل عظيم ومعجزة خالدة

يوم عاشوراء من أعظم أيام الله، ارتبط بحدث تاريخي عظيم وهو نجاة موسى عليه السلام وقومه من فرعون، وصيامه سنّة مؤكدة، لما فيه من فضل ومغفرة للذنوب.

ما هو يوم عاشوراء؟ ولماذا سُمّي بهذا الاسم؟

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم عظيم في الإسلام.

وسُمّي “عاشوراء” لأنه اليوم العاشر من محرم، فهو مأخوذ من “عَشَرَ”، قال ابن الأثير: “عاشوراء: هو اليوم العاشر من المحرم، وهو اسم إسلامي لا يُعرف في الجاهلية”.

ما المعجزات التي حدثت في يوم عاشوراء؟

نجى الله سبحانه موسى عليه السلام وقومه من فرعون في يوم عاشوراء، وهذه الحادثة مثبتة في السنّة الصحيحة: فعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: “قَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ فرأَى اليهودَ يصومونَ يومَ عاشوراءَ فقال لهم: ما هذا اليومَ الذي تَصومونه قالوا: هذا يومٌ صالحٌ هذا يومٌ نَجَّى اللهُ فيه بَنِي إسرائيلَ من عدُوِّهم فصامه موسى عليه السلامُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنا أحقُّ بِموسَى منكم فصامه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأَمَرَ بصومِه” (رواه البخاري ومسلم).

ما هي الدعوات التي استجيبت لموسى عليه السلام يوم عاشوراء؟

لم يُذكر نصٌّ صريح في السنة يبيّن دعاء موسى عليه السلام الذي استُجيب له يوم عاشوراء تحديدًا، لكن ثبت أن الله استجاب دعاءه فنجّاه وقومه من فرعون في هذا اليوم، كما في الحديث السابق.

وقد أشار القرآن الكريم إلى دعاء موسى بعد أن أعد بني إسرائيل للخروج من مصر، متوجها إلى الله تعالى في إتمام الأمر، بعد قيامه بما يقدر عليه هو وبنو إسرائيل من الأسباب حين اشتد عليهم البلاء، قال تعالى: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (سورة يونس 88-89).

صيام يوم عاشوراء

يكفر السنة الماضية

لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

#رواه_مسلم 1162.

وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة والله ذو الفضل العظيم. pic.twitter.com/B4t9lwPDqv — Wael jamal🇸🇩 (@moon_wolf999) July 1, 2025

ما حكم صيام يوم عاشوراء؟

صيام يوم عاشوراء سُنّة مؤكدة عن النبي ﷺ.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “ما عَلِمْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صامَ يومًا يَتحرَّى صيامَهُ، فضلَهُ علَى الأيَّامِ إلَّا هذا اليومَ يَعني يومَ عاشوراءَ” (رواه البخاري ومسلم).

وقد صامه النبي ﷺ قبل فرض رمضان، ثم استمر عليه بعده، لكنه لم يفرضه على الأمة، بل ندبهم إليه، عن معاوية بن أبي سفيان “سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر” (رواه البخاري ومسلم).

وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: “كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه”.

ما الحكمة من صيام عاشوراء؟

من أبرز الحكم:

شكر الله تعالى على نصره لنبيه موسى عليه السلام وقومه على فرعون وملئه.

الاقتداء بالأنبياء السابقين، فقد كان موسى عليه الصلاة والسلام يصومه.

تثبيت المؤمنين، ودعوتهم إلى الصبر والاحتساب، وعدم اليأس والقنوط من إنجاز وعد الله لهم.

تعظيم يوم نجّى الله فيه أهل الإيمان، وتخليد ذكرى مصارع وسقوط الطغاة والظالمين.

قال النووي في شرحه على مسلم: “فيه بيان فضل عاشوراء، وفضل صيامه، واستحبابه، وبيان الحكمة في استحباب صيام تاسوعاء معه”.

ما فضل صيام عاشوراء؟

فضل صيام يوم عاشوراء عظيم، وأعظمه تكفير سنة كاملة: قال ﷺ: “صِيامُ يومِ عاشُوراءَ، إِنِّي أحْتَسِبُ على اللهِ أنْ يُكَفِّرَ السنَةَ التِي قَبْلَهُ” (رواه مسلم).

وسئل ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، عن صِيَامِ يَومِ عَاشُورَاءَ فَقالَ: “ما عَلِمْتُ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ علَى الأيَّامِ إلَّا هذا اليومَ وَلَا شَهْرًا إلَّا هذا الشَّهْرَ. يَعْنِي رَمَضَانَ” (رواه البخاري ومسلم).

بيان من #وزارة_الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن صيام يوم عاشوراء لعام 1447 pic.twitter.com/EdbijvXnAG — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@AwqafM) July 2, 2025

هل يصوم اليهود يوم عاشوراء؟

ثبت أن اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء حين قدم النبي ﷺ المدينة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم.

وقد برّروا صيامه بقولهم: “هذا يوم نجّى الله فيه موسى وقومه من فرعون، فصامه موسى شكرًا، فنحن نصومه” (رواه البخاري).

لكنّ النبي ﷺ أمر بمخالفتهم في صيامه، فقال: “لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع” (رواه مسلم).

قال ابن حجر: “ولأحمد -يعني ابن حنبل- مرفوعًا: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده”.