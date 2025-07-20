لحظة نادرة لميلاد كوكب خارج المجموعة الشمسية (شاهد)

للمرة الأولى، تمكَّن العلماء من تحديد اللحظة التي بدأت فيها الكواكب تتشكل حول نجم يقع خارج المجموعة الشمسية.

ورصد العلماء، باستخدام تلسكوبات فضائية متخصصة، بداية تكون المواد الأساسية للكواكب، وهي معادن ساخنة بدأت للتو بالتصلب.

وتعاونت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، من خلال تلسكوب “جيمس ويب” التابع لها، مع المرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، الذي يمتلك تلسكوب “ألما”، في رصد وتصوير وتحليل هذه اللقطات النادرة لكتل كوكبية حول نجم يشبه الشمس، لكنه أصغر كثيرا، وأطلق عليه العلماء اسم “إتش أو بي إس-315”.

ويبعد هذا النجم عن الأرض مسافة 1370 سنة ضوئية، وتعادل السنة الضوئية الواحدة 6 تريليونات ميل.

🚨⚡️Astrónomos captan por 1.ª vez cómo nace un sistema solar. Se llama HOPS-315 y se sitúa a 1.370 años luz. Su composición química tenía rastros de monóxido de silicio calientes, lo cual vaporizó la roca de su alrededor, que condensó en la clase de minerales que forman planetas. pic.twitter.com/gIMfRmOZqo — El Ojo (@ElOjoEn) July 17, 2025

“لمحة مباشرة عن تكوين الكواكب”

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن عالمة الفضاء الهولندية ميليسا ماكلور، التي قادت فريق البحث الدولي، قولها “لقد التقطنا لمحة مباشرة عن المنطقة الحارة التي تتشكل فيها كواكب صخرية، مثل الأرض، حول النجوم الأولية الناشئة”، ووصفت هذ اللحظة بأنها “لحظة الصفر”.

وأضافت “لأول مرة، يمكننا الجزم بأن الخطوات الأولى لتكوين الكواكب تحدث الآن”.

وأضاف فريد سيسلا من جامعة شيكاغو، الذي لم يشارك في الدراسة التي نُشرت في مجلة (نيتشر) العلمية المعروفة، أن هذه اللقطات تقدّم “لمحة فريدة عن العمليات الداخلية لنظام كوكبي ناشئ”، مشيرا إلى أن العلماء حاولوا لفترة طويلة معرفة كيفية تشكل الكواكب.

وأوضح العلماء أنه من المستحيل معرفة عدد الكواكب التي قد تتشكل حول هذا النجم الناشيء، إذ يستمر تكوين هذه الكواكب وقتا طويلا، كما حدث مع نظامنا الشمسي.