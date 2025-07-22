هذا ما فعله سائق قطار مصري لإنزال الركاب بعدما تجاوز المحطة (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يُظهر لحظة عودة قطار “978 الروسي” القادم من القاهرة إلى أسيوط إلى الخلف بعد أن تجاوز محطة مطاي في محافظة المنيا دون أن يتوقف.

وأظهر المقطع توقف القطار في نطاق أرض زراعية بعيدا عن المحطة، قبل أن يبدأ السائق بالرجوع للخلف لتسهيل نزول الركاب بالمحطة.

ويظهر في المقطع المصور أيضا مجموعة من الركاب الذين نزلوا من القطار بعيدا عن المحطة وهم يسيرون إلى جانب القطار على شريط السكك الحديدة باتجاه المحطة.

إيقاف مؤقت

عقب انتشار مقطع الفيديو، قررت هيئة السكة الحديد المصرية إيقاف سائق القطار عن العمل مؤقتا، وإحالته للتحقيق بشأن مخالفة الإجراءات، لعدم التزامه بالتوقف عند المحطة المدرجة في جدول السير الرسمي للرحلة.

وأوضحت مصادر داخل الهيئة لوسائل إعلام محلية أن “الرجوع بالقطار إلى الخلف” يمثل مخالفة تشغيلية قد تُعرّض الركاب للخطر، حتى لو كان الهدف منها إنسانيًا أو للتعويض عن خطأ فني أو بشري.

تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة بين السخرية والانتقاد، حيث رأى البعض أن “عودة القطار للخلف” مشهد غير مسبوق ويعكس فوضى في الالتزام بالقواعد.

وآخرون دافعوا عن السائق، معتبرين أنه حاول تصحيح الخطأ بإنزال الركاب في محطتهم بدلا من تجاوزها وتركهم في العراء، في ظل نقص بدائل النقل بين القرى والمدن.