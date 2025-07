سرقة ٣٧ طاووسا من فندق تاريخي في كاليفورنيا

اختفت 37 طاووسًا وطاووسة من فندق تاريخي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في حادثة أثارت صدمة واسعة بين موظفي الفندق، الذين يعتقدون أن الطيور قد تعرّضت للسرقة.

الحادثة وقعت في فندق “رايد” الشهير الواقع في منطقة وولنت غروف في دلتا ساكرامنتو، حيث أوضح المدير العام للفندق، ديفيد نيلسن، أن اكتشاف الاختفاء جاء بعد بلاغ من أحد النزلاء يوم الأحد، أفاد فيه بأنه رأى رجلين يضعان أحد الطيور داخل قفص على شاحنة صغيرة. وأضاف نيلسن: “أجرينا على الفور جردًا للطيور، لنتفاجأ بأن 37 من أصل 40 طاووسًا مفقودة”.

وتابع: “لا نعلم لماذا قد يُقدم أحد على ارتكاب هذا الفعل، لكن جميع أفراد الطاقم يشعرون بحزن عميق، فهذه الطيور أصبحت جزءًا من هوية الفندق وذكرياته”.

Have you seen these peacocks?

The Ryde Hotel in the Sacramento Delta has discovered that it has lost 37 of these exotic birds over the past week. pic.twitter.com/JMcTrjZ8Mv

— Andres Valle (@AndresValleTV) July 22, 2025