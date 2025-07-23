مصر.. قرار عاجل من نيابة المنيا بعد وفاة الشقيقة السادسة لأطفال دلجا

قررت النيابة العامة في محافظة المنيا بصعيد مصر استخراج جثامين 3 أطفال من الأشقاء الـ6 المتوفين في قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس جنوبي المحافظة، حسبما أفادت بوابة الأهرام الحكومية.

وكان الأطفال الثلاثة قد توفوا وتم دفنهم دون تشريح بناء على تصريح من مكتب الصحة قبل إخطار النيابة العامة بالواقعة.

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وتوفيت الطفلة فرحة ناصر، السادسة بين أشقائها الخمسة المتوفين، داخل أحد مستشفيات أسيوط بعد أن نُقلت قبل يومين من مستشفى المنيا.

واستدعت النيابة العامة بجنوب المنيا زوجة الأب ناصر محمد على، والتي كانت تعيش مع الأطفال الراحلين وأبيهم.

وفاة الطفلة فرحة من قرية دلجا بالمنيا لتلحق بأشقائها الخمسة بعد ظهور أعراض عليهم بسبب مرض غامض توفوا على إثرها بحسب صحف محلية pic.twitter.com/SWkzcHWQq6 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 22, 2025

لجنه عاجلة لتحديد سبب الوفاة

بدأت الأحداث بوفاة 3 أطفال أشقاء من قرية دلجا التابعه لمركز دير مواس فى ظروف غامضة وإصابة 3 آخرين لنفس الأسرة، تم نقلهم إلى مستشفى ديرمواس بالمنيا للعلاج.

والأطفال المتوفون هم: ريم ناصر (10 سنوات)، وعمر ناصر (7 سنوات)، ومحمد ناصر (11 سنة)، ثم لحقهم شقيقهم أحمد ناصر (5 سنوات) ورحمة ناصر (12 عاما)، بينما توفت الشقيقة الأخيرة “فرحة” 14 سنة، أمس الثلاثاء، بعد أشقائها بنحو 10 أيام.

ولم تتمكن السلطات الصحية في مصر من تحديد سبب وفاة الأطفال الستة وقررت نيابة ديرمواس انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطفلة السادسة لتحديد سبب الوفاة ودفنها.

وقرر عماد كدوانى محافظ المنيا سرعة تشكيل فريق من الأطباء لمعرفة سبب المرض وعلاجه، بالإضافة إلى التنسيق التام مع الجهات الأمنية لكشف ملابسات سبب الوفاة.

بيان رسمي من وزارة الصحة والسكان بشأن واقعة وفاة 5 أطفال بمحافظة المنيا تؤكد وزارة الصحة والسكان، أنها قامت بمتابعة دقيقة لواقعة وفاة خمسة أطفال أشقاء من قرية دلجا بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، pic.twitter.com/SW7yAQIfGq — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) July 17, 2025

تحقيقات ميدانية

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أصدرت بيان مساء الخميس الماضي، مؤكدة خلاله أنها تابعت واقعة وفاة الأشقاء الخمسة منذ السبت الموافق 12 يوليو/ تموز 2025.

وأفاد البيان بإجراء تحقيقات ميدانية ومعملية دقيقة شملت زيارة مستشفيات ووحدات صحية ومراجعة سجلات المرضى وتحليل بيانات الإبلاغ عن الأمراض المعدية وزيارة منزل الأطفال والمنازل المجاورة.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي زيادة في معدلات الأمراض المعدية بمحافظة المنيا أو بقرية دلجا كما لم تُسجل أي إصابات بأمراض معدية بين الأب أو الأم أو الزوجة الثانية أو بنتها أو أيا من الأقارب أو الأسر المحيطة.

كما أكدت الوزارة أن نتائج التحاليل المعملية لعينات الدم والبول والسائل النخاعي التي أُجريت بالمعامل المركزية للصحة العامة أثبتت خلو الحالات من أي أمراض معدية، بما في ذلك التهاب السحايا الفيروسي أو البكتيري.

وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي العام في المنطقة مستقر ولا يوجد أي تهديد بأمراض وبائية أو معدية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد ضجت بواقعة وفاة 4 أشقاء في يوم واحد في قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا جنوبي البلاد، ونقل 2 آخرين إلى المستشفى وسط مزاعم بإصابتهم بمرض الالتهاب السحائي، قبل إعلان وفاتهما لاحقًا.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان في حينه بيان رسمي، مؤكدة أن الوفاة بسبب الالتهاب السحائي “عارية عن الصحة وغير موثقة طبيًّا”.