انفجار يهز منطقة بي أوغلو في إسطنبول ويؤدي لانهيار مبنى (فيديو)

في حادثة أثارت الذعر بأحد أهم أحياء مدينة إسطنبول، شهدت منطقة بي أوغلو مساء أمس الأربعاء انفجارا قويا أدى إلى انهيار مبنى مكون من طابقين، دون تسجيل إصابات بشرية، وفقا لما أكدته وسائل إعلام تركية رسمية.

ووقع الانفجار الذي وثقته كاميرا مراقبة قرابة الساعة 21:45 بالتوقيت المحلي (الواحدة إلا ربع صباح اليوم الخميس بتوقيت غرينتش). وهرعت فرق الإطفاء والشرطة والطوارئ إلى الموقع فور وقوع الحادث، كما شاركت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) ووحدات البحث الطبي (UMKE) في تأمين المنطقة وإجراء الفحوصات الأولية.

وتم استخدام كلاب البحث المدربة للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

وأكدت الجهات الفنية أن المبنى المنهار لم يكن متصلا بخط الغاز الطبيعي، كما لم يتم رصد أي تسرب في المنطقة المحيطة، وهو ما دفع السلطات للاشتباه بأن الانفجار ناتج عن أسطوانة غاز محمولة مستخدمة في عمليات الطهي.

وأكدت صحيفة جمهورييت أن السلطات باشرت تحقيقا موسعا لتحليل بقايا الانفجار وتحديد السبب الدقيق، خاصة في ظل غياب دلائل على وجود تسرب غاز من الشبكة الرئيسة.

وشهدت المنطقة حالة من الذعر بين السكان، في حين تم تطويق الموقع بالكامل، وتم إخلاء عدد من المباني المجاورة احترازيا حتى الانتهاء من تقييمات السلامة الإنشائية.

وتقع منطقة بي أوغلو في مركز اسطنبول في الجانب الأوروبي، وتعتبر قلب إسطنبول النابض، وهي منطقة تاريخية وسياحية هامة في المدينة.