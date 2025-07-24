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سفارة مزيفة وسيارات دبلوماسية وأختام.. محتال هندي يخدع ضحاياه بوظائف وهمية (فيديو)

سيارات فاخرة بلوحات دبلوماسية مزيفة تقف أمام مبنى سكني مؤجر استخدمه محتال لتشغيل سفارة وهمية بضواحي نيودلهي.
سيارات فاخرة بلوحات دبلوماسية مزيفة أمام مبنى سكني مؤجر استخدمه المحتال لتشغيل سفارة وهمية (أسوشيتد برس)
24/7/2025

انتحل رجل هندي صفة “سفير” وأنشأ سفارات لدول ليس لها وجود، في منزل مستأجر بولاية أوتار براديش الهندية.

وعثرت الشرطة الهندية على عدة صور مفبركة تظهر “السفير” المزيف مع زعماء في العالم، كما ضبطت بحوزته سيارات بلوحات دبلوماسية مزيفة، ونحو 30 ختما مزورا لوزارات خارجية دول مختلفة، يعتقد أن المتهم استخدمها في خداع ضحاياه، للحصول على أموالهم مقابل وعود بتوظيفهم في الخارج.

سيارة فاخرة ودراجة هوائية تقفان أمام مبنى سكني مؤجر أُنشئت فيه سفارة وهمية في غازي آباد بضواحي نيودلهي، الهند.
سيارة فاخرة أمام مبنى سكني مؤجر أُنشئت فيه سفارة وهمية في غازي آباد بضواحي نيودلهي، الهند. (أسوشيتد برس)

وقال الضابط في قوة المهام الخاصة بولاية أوتار براديش، سوشيل غولي، إن المشتبه به ادعى أنه سفير وأوهم ضحاياه بإمكانية توفير وظائف خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت الشرطة أن هارشفاردهان جاين (47 عاماً) زعم عمله مستشاراً أو سفيراً لكيانات مثل “سيبورغا” و”ويستاركتكا”.

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وأضاف غولي أن جاين يشتبه أيضاً في تورطه في عمليات غسيل أموال غير قانونية عبر شركات وهمية بالخارج، ويواجه اتهامات بالتزوير وانتحال الصفة وحيازة وثائق مزيفة.

وذكرت الشرطة أنها ضبطت أربع سيارات بلوحات دبلوماسية مزورة ونحو 4.5 ملايين روبية هندية (52,095 دولاراً) بالإضافة إلى عملات أجنبية في مقر إقامة جاين، والذي كان مزيناً بأعلام عدة دول.

المصدر: الجزيرة مباشر

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