طهران بلا ماء.. بزشكيان يحذر من نقل محتمل للعاصمة

وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الوضع المائي في العاصمة طهران بأنه “خطير للغاية”، مؤكدا أن مخزون المياه قد انتهى عمليا، وأن العاصمة التي يعيش فيها نحو 15 مليون نسمة قد تصبح غير صالحة للسكنى في ظل استمرار الأزمة.

وقال بزكشيان في تصريحات نقلتها صحيفة عصر إيران اليوم الخميس: “لم يعد لدى طهران بالفعل أي مياه”. وأضاف “لا يمكن استبعاد نقل العاصمة كحل طارئ”.

وتواجه إيران أزمة مياه في أكثر من 20 محافظة من محافظاتها الـ31.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن أحد أكبر خزانات المياه قد يجف بصورة كاملة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وأظهرت بيانات رسمية أن مستويات المياه قد انخفضت لأقل من 10% في 7 خزانات بأنحاء البلاد، كما أصبح 80% من الخزانات في أنحاء البلاد شبه فارغة.

وأكد الرئيس الإيراني أن الأزمة ليست نتيجة الجفاف وحده بل نتيجة سنوات من الإدارة غير الكفؤة وسوء التخطيط من الحكومات السابقة، مما أدى إلى استنزاف موارد المياه الجوفية.

انقطاع المياه

ويقول خبراء المناخ إن العودة لإمدادات المياه الطبيعية في إيران لن يكون ممكنا خلال الشهرين المقبلين حتى يخفف هطول الأمطار في وقت لاحق من العام من الوضع.

وتزامنت أزمة نقص المياه مع موجات حر قياسية تجاوزت 50 درجة مئوية في بعض المناطق، ما أجبر السلطات الإيرانية على إعلان عطلة عامة في طهران و10 محافظات يوم 23 يوليو/تموز الجاري لتقليل الضغط عن شبكات المياه، وحثت السلطات السكان على ترشيد استهلاك المياه بنسبة 20% لتجنب انقطاع مستمر في المياه.

ووفقا لتقارير إعلامية، انخفض احتياطي السدود بشكل حاد في خزان “أمير كبير” بنسبة 58%، وخزان “لار” بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي.

وقد خفضت بعض المحافظات الكبرى ضغط المياه كحل مؤقت، بينما يحذر مسؤولون من احتمال انقطاع المياه تماما خلال أسابيع إن لم تتخذ تدابير فورية .

وأعلنت شركة إدارة المياه في محافظة طهران في بيان لها أن “خزانات السدود التي تزود طهران بالمياه وصلت حاليا إلى أدنى مستوى لها منذ قرن”، وذلك بعد سنوات من الانخفاض المستمر في هطول الأمطار.