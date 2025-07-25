قريباً.. مساكن على سطح القمر

أعلنت وكالة الفضاء الإيطالية وشركة طاليس ألينيا سبيس الفرنسية، الجمعة، عن توقيع عقد لتطوير أول وحدة سكنية بشرية على سطح القمر، ضمن مشروع “أرتميس” بقيادة وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

ولم تعد الفكرة مجرد مشهد سينمائي أو حلم يراود رواد الفضاء، فالشركة الفرنسية بالتعاون مع ليوناردو الإيطالية تعمل على تصميم نموذج سكني متعدد الوظائف، سيكون جاهزاً للإطلاق في عام 2033 من مركز كنيدي الفضائي الشهير.

والغريب أنه لن يكون مجرد “كبسولة”، بل منزل آمن ومريح ومجهز للعيش طويل الأمد، بمتوسط عمر افتراضي يصل إلى عشر سنوات.

الوحدة القمرية ليست فقط مكانًا للنوم والاسترخاء وسط الغبار الرمادي، بل مختبر علمي ومركز تجارب متكامل، سيساعد العلماء على دراسة إمكانية العيش في بيئات غير أرضية، وربما يكون حجر الأساس في رحلة البشرية المقبلة إلى المريخ.

ويأتي المشروع في إطار برنامج “أرتميس”، الذي تقوده الولايات المتحدة وتشارك فيه عشرات الدول والشركات الخاصة في سباق فضائي جديد، يتجاوز حدود الأرض إلى آفاق القمر وما بعده. فالهدف ليس فقط “زيارة” القمر، بل بناء وجود بشري دائم فوق سطحه.