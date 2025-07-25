“ولد بحجم قطعة صابون”.. طفل مبتسر يدخل موسوعة غينيس في عيد ميلاده الأول

جاء احتفال الطفل ناش كين في 5 يوليو/تموز الجاري بعيد ميلاده الأول استثنائيا مثل ولادته التي تمت في الأسبوع الـ21 فقط من الحمل، وكان من بين هداياه دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر طفل مبتسر في العالم.

بحجم قطعة صابون

فقد ولد ناش كين قبل الموعد المتوقع للولادة بـ133 يوما، وكان وزنه آنذاك 10 أوقيات فقط (283 غراما) – أي ما يعادل تقريبا حجم قطعة صابون.

وأمضى ناش الأشهر الستة التالية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، قبل أن يتم السماح له في يناير/كانون الأول الماضي بالعودة إلى منزله في مدينة أنكيني بولاية أيوا برفقة والديه، مولي وراندال كين.

مليء بالحيوية

وقالت والدته مولي كين إن: “ناش مليء بالحيوية، إنه طفل سعيد”، مضيفة أنه ينام معظم الليالي منذ عودته للمنزل من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

أضافت مولي: “نظرا لطول المدة التي قضاها في وحدة العناية المركزة، قد يظن المرء أنه سيكون هشا أو ضعيفا، لكنه ليس كذلك. إنه فتى صغير مليء بالإصرار والفضول، ودائم الابتسام طوال الوقت”.

ومع بلوغه عامه الأول، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن ناش هو أصغر طفل مبتسر في العالم، متفوقا بيوم واحد فقط على حامل الرقم القياسي السابق، الذي ولد في عام 2020 في ولاية ألاباما.