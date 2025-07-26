لماذا لا تستسلم حماس حتى تتوقف الحرب على غزة؟ الداعية رأفت المصري يرد (فيديو)

مع تفاقم مأساة التجويع والحرب الضروس التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصَر، يتساءل البعض “لماذا لا تقبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما قدم لها وإن وصل الأمر إلى الاستسلام حتى تكفي باقي أهل غزة ما يحصل لهم؟”.

ورد الداعية الإسلامي رأفت المصري عبر برنامج (أيام الله) على شاشة الجزيرة مباشر، قائلا “لو أن ذلك حصل هل ستحل المشكلة؟”، واستطرد قائلا “الضفة الغربية المحتلة ليس فيها وجود لحماس وليس فيها صواريخ، ما حالها اليوم؟”.

وتساءل “حصار غزة وتجويع أهلها بدأ منذ الطوفان أم بدأ منذ عام 2006؟”.

لماذا لا تستلم حـ ـمـ ـاس حتى تتوقف الحـرب على #غزة؟

الدكتور رأفت المصري يجيب #الجزيرة_مباشر #أيام_الله pic.twitter.com/lp2BoYOia3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 25, 2025

“النار تحرق الكيان من داخله”

وتابع “نحن أمام عدو نهم لا يشبع، لا يمكن لهذا العدو إلا أن يفهم لغة واحدة، وقد أثبتت التجارب لا في فلسطين وحدها وإنما في العالم أن الحق الذي يطالب به صاحبه لا يموت وهذا الحق وإن ضعف في لحظة إلا أنه قوي بذاته، والباطل وإن قوي في لحظة إلا أنه ضعيف في ذاته”.

وبشأن الآلام التي يتعرض لها أهل غزة، قال “دائما إذا ركز الإنسان على ألمه وغض النظر عن آلام عدوه تصيبه انتكاسات وشعور بالهزيمة، آلامنا عظيمة لكن هل يألم عدونا أم لا؟ يألم، النار تحرق الكيان من داخله”.

وتابع “في هذا المقام نستحضر قول الله تعالى {إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون}”.

وختم المصري بقوله “الذي يريده المسلمون اليوم ويريده أهل غزة إيقاف الحرب على شرط ألا تعود بعد أيام لتكون أكثر فتكا، هذا الذي يقفه المفاوض اليوم ليحاول أن يفرض شرط عدم عودة الحرب واستئنافها مرة أخرى”.