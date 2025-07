إصابة 11 في هجوم بسكين في أمريكا (فيديو)

قالت الشرطة الأمريكية إن 11 شخصا على الأقل أصيبوا، أمس السبت، في حادث طعن بولاية ميشيغن، مضيفة أنه جرى اعتقال مشتبه به في الهجوم.

وقالت السلطات إن الأشخاص تعرضوا للطعن في أحد متاجر وول مارت في مدينة ترافيرس سيتي بالولاية، فيما وصف بأنه عمل عشوائي على ما يبدو، وإن مشتبها به رهن الاحتجاز.

وبحسب بيان لمكتب مأمور مقاطعة جراند ترافيس، فإنه في حوالي الساعة 45:4 مساء السبت بالتوقيت المحلي (2045 بتوقيت غرينتش) ، دخل رجل يبلغ من العمر42 عاما المتجر واستخدم سكينا قابلا للطي لطعن 11 شخصا.

ووصل نائب المأمور في غضون دقائق واحتجز الرجل، كما ساعد أشخاص داخل المتجر في القبض على المشتبه به وتقديم العلاج للضحايا، وفقا لمكتب المأمور.

وقال مايكل شيا، مأمور مقاطعة جراند ترافيرس، للصحفيين: “11 شخصا كثير جدا، لكن شكرا للرب أن العدد لم يكن أكبر”

وأشار إلى أن المصابين، هم 6 رجال و5 نساء، وخضع 3 منهم على الأقل لعمليات جراحية.

واحتشدت مركبات الطوارئ ورجال الإنقاذ بالزي الرسمي في موقف السيارات التابع للمركز التجاري الذي يضم العديد من متاجر التجزئة الأخرى.

