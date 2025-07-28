شاهد: فيروز تودع ابنها زياد الرحباني في بيروت

شيع اللبنانيون، اليوم الاثنين، جثمان الفنان الراحل زياد الرحباني بحضور والدته الفنانة فيروز، وشقيقته ريما الرحباني، وسط حضور جماهيري كثيف توافد إلى مستشفى خوري في منطقة الحمرا بالعاصمة بيروت.

واتجه موكب جنازة الراحل زياد الرحباني إلى منطقة الصنائع، مروراً بشارع سبيرز، وحي الأشرفية في بيروت، وصولاً إلى بلدة المحيدثة في بكفيا، حيث سيوارى الثرى، بعد الصلاة في كنسية “سيدة الرقاد” في البلدة”.

فن وسياسة

واشتهر زياد الرحباني بموسيقاه ومسرحياته السياسية والاجتماعية الناقدة، وتميزت مسرحياته بلغتها العامية الساخرة، وبطرحها المباشر لقضايا الحرب، الطائفية، الطبقية، والفساد.

ويعد زياد الرحباني أحد أبرز المجددين في الأغنية اللبنانية والمسرح السياسي الساخر، مزج زياد بين الجاز والموسيقى الشرقية، وقدم أعمالا مختلفة من حيث التوزيع والأسلوب.

أسرة ومسيرة فنية

الفنان زياد الرحباني الذي توفي عن عمر 69 هو نجل الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز والمؤلف الموسيقي والمسرحي والشاعر الراحل عاصي الرحباني.

بدأ مشواره الفني في سن الـ17، حين قدم أولى مسرحياته “سهرية” عام 1973، وتبعها بمجموعة من الأعمال المسرحية التي حملت طابعا ساخرا ونقديا لاذعا، أبرزها: “بالنسبة لبكرا شو؟”، “نزل السرور”، “فيلم أمريكي طويل”، “بخصوص الكرامة والشعب العنيد”، و”لولا فسحة الأمل”.

إلى جانب المسرح، كان زياد ملحنا ومؤلفا موسيقيا لامعا. لحن عددا من أشهر أغاني والدته فيروز، مثل “سألوني الناس”، “كيفك إنت”، “صباح ومسا”، “عودك رنان”، و”البوسطة”، وهي أغان لا تزال تردد حتى اليوم في الذاكرة الجمعية للشارع العربي.

كما أصدر عدة ألبومات موسيقية، أبرزها “أنا مش كافر”، “إلى عاصي”، و”مونودوز”. وتميزت موسيقاه بمزج فريد بين الجاز والموسيقى الشرقية، مما جعله أحد المجددين في المشهد الموسيقي العربي.