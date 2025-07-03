شاهد: صور من موقع تحطم سيارة جوتا مهاجم ليفربول

قالت السلطات الإسبانية إن البرتغالي ديوغو جوتا مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وشقيقه لقيا مصرعهما في حادث سيارة بشمال غرب البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، عندما انحرفت سيارتهما -وهي من طراز لامبورغيني- عن الطريق واشتعلت فيها النيران.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان إن الأدلة في موقع الحادث بالقرب من مدينة زامورا تشير إلى أن إطار سيارة جوتا انفجر أثناء محاولة للتجاوز.

وتزوج جوتا (28 عاما) في أواخر يونيو/حزيران الماضي من صديقته التي كانت تربطه بها علاقة منذ عشر سنوات، وأنجب منها ثلاثة أطفال.

وقال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان عن جوتا وشقيقه أندريه سيلفا الذي كان يلعب في نادي بينافيل في دوري الدرجة الثانية البرتغالي “فقدنا بطلين. وفاتهما خسارة لا تعوض لكرة القدم البرتغالية، وسنبذل قصارى جهدنا لتكريم إرثهما كل يوم”.

وقالت الشرطة إن الجثتين نقلتا إلى وحدة الطب الشرعي في مدينة زامورا حيث سيتم تشريحهما.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو في بيان عبر منصة إكس “نبأ وفاة ديوغو جوتا، الرياضي الذي شرف البرتغال كثيرا، وشقيقه، كان مفاجئا ومأساويا. أتقدم بأحر التعازي لأسرتهما”.

وساعد جوتا ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية مع الفريق.

ولد جوتا في بورتو، وبدأ مسيرته مع فريق باكوس دي فيريرا المحلي قبل أن ينتقل إلى ولفرهامبتون وأندرارز عام 2017، وانتقل إلى ملعب أنفيلد عام 2020 وسجل 65 هدفا في 182 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.

كما شارك في 49 مباراة مع منتخب البرتغال، وفاز معه بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين.

وقال بطل الدوري الإنجليزي في بيان على موقعه الإلكتروني “يشعر نادي ليفربول بالحزن الشديد بسبب وفاة ديوغو جوتا المأساوية”.