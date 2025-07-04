مشهد غير مألوف.. خروج الماء من جبل توتيل شرقي السودان (شاهد)

تداولت حسابات سودانية مقطع فيديو يوثّق لحظة خروج الماء من صخرة في جبل (توتيل) بمدينة كسلا شرقي السودان، وأبدى المعلقون دهشتهم من هذا المنظر “غير المألوف” بالنسبة لهم.

ولقي المقطع الذي وثقه مصور سوداني تداولًا كبيرًا في المنصات السودانية، وأرفق المصور المشهد بنص قال فيه “مشهد عجيب اليوم في كسلا من قلبِ الجبل.. ومن صخرة ملساء تفجّر الماءُ، وكأنّ الحجرَ قد نطق فتمثلت أيه الله تعالي (وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ)”.

تدفق المياه من قلب الصخرة

وأظهرت الصور المأخوذة حديثا، تدفقا حقيقيا للمياه من الجبل، وبدت وكأنها تنبع من قلب الصخرة في الجبل، ويرجح أنها نتيجة مجرى طبيعي سببه مياه أمطار، ما يعطي إيحاء بأنها تخرج من داخل الجبل، حسبما أفادت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر.

“الجبل الأسطورة”

وجبل (توتيل) من القمم الجبلية الملساء بارتفاع يزيد عن ألف قدم فوق سطح الأرض، وتعتبر بعض المدافن والكهوف المنحوتة فيه من المواقع الأثرية والسياحية التي تسعى السلطات المحلية في ولاية كسلا لتسجيلها ضمن التراث العالمي.

ورغم أن جبل (توتيل) هو الكتلة الملساء الأشهر بين الجبال في المنطقة فإن جبال (التاكا وأويتلا والبدوان ومكرام) تشكل مرتفعات جبلية تكمل تلك اللوحة التي تحيط بمدينة كسلا من جهات ثلاث.

كسلا الولاية الأجمل

وولاية كسلا تقع في الجزء الشرقي من السودان على الحدود مع إثيوبيا وإريتريا، وعاصمتها مدينة كسلا، وتوصف بأنها الولاية الأجمل بين الولايات السودانية المختلفة لوقوعها في منطقة مناخية هي الأكثر اعتدالا.

وتشتهر مدينة كسلا في شرق السودان بجبل (توتيل) الذي يوصف “بالجبل الأسطورة” بصخوره الملساء، ويتوسط جبلين آخرين، ويزوره كثير من السياح المحليين والأجانب.

ويعتقد بعض زوار الجبل أن الجلوس على صخوره أو شرب مياهه الموسمية التي تخرج في شكل ينابيع عقب هطول أمطار الخريف أمر يسعد النفس ويبهجها.