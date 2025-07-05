ركضوا خلف الإمام.. مشهد مبهج لإقبال الصغار على “جامع الأطفال” في إسطنبول (فيديو)

مع حلول العطلة الصيفية، أطلقت رئاسة الشؤون الدينية التركية برامج مكثفة للنشاط الصيفي في المساجد في مختلف أنحاء البلاد، تستهدف الأطفال والشباب.

وبحسب رئاسة الشؤون الدينية تستهدف هذه الأنشطة تعزيز التعلُّق بالمساجد وغرس القيم الإسلامية والقرآنية في نفوس الأجيال الصاعدة، من خلال بيئة آمنة تجمع بين العلم والترفيه.

بدء النشاط الصيفي في مسجد حضرة عمر (جامع الأطفال) بإسطنبول pic.twitter.com/XF2kGiWVi4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2025

“جامع الأطفال”

وأظهر مقطع مصور مدى لهفة الأطفال وإقبالهم على البرنامج الصيفي في مسجد حضرة عمر (جامع الأطفال) بمنطقة بنديك في مدينة إسطنبول.

ويظهر المقطع تجمع أعداد كبيرة من الأطفال على باب المسجد، وبمجرد فتحه اندفع الأطفال يركضون إلى داخل المسجد الذي تم تزيينه بالبالونات في فرحة غامرة.

ويعد مسجد حضرة عمر نموذجا رائدا في مجال أنشطة الأطفال حيث يجذب مئات الأطفال واليافعين من خلال دمج التعليم بالترفيه.

Hazreti Ömer Camii'nde çocuk sesleri yankılanıyor. Yaklaşık 300 öğrencinin eğitim gördüğü camide, dini eğitimin yani sıra robotik kodlama, ebru, satranç gibi aktiviteler de yer alıyor. pic.twitter.com/5O06WNknCk — TRT HABER (@trthaber) August 9, 2024

ويتوقع أن يستفيد من برنامج الأنشطة الصيفية في المساجد مئات الآلاف من الأطفال في أنحاء تركيا كافة يتوزعون على نحو 1800 مسجد ومركز تحفيظ.

وفي تصريحات سابقة، قالت مديرة الخدمات التعليمية بالشؤون الدينية التركية سديدة أق بولوط أن نحو مليونين و400 ألف طالب شاركوا في دورات القرآن الكريم الصيفية خلال عام 2023.

يذكر أن العديد من المساجد في تركيا تحتوي على ركن لألعاب الأطفال، وذلك لربطهم بالمساجد وتوفير بيئة تربوية آمنة.