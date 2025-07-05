منوعات|تركيا

ركضوا خلف الإمام.. مشهد مبهج لإقبال الصغار على “جامع الأطفال” في إسطنبول (فيديو)

الأطفال يتكدسون على باب المسجد
الأطفال يتكدسون على باب المسجد
5/7/2025-|آخر تحديث: 05:16 PM (توقيت مكة)

مع حلول العطلة الصيفية، أطلقت رئاسة الشؤون الدينية التركية برامج مكثفة للنشاط الصيفي في المساجد في مختلف أنحاء البلاد، تستهدف الأطفال والشباب.

وبحسب رئاسة الشؤون الدينية تستهدف هذه الأنشطة تعزيز التعلُّق بالمساجد وغرس القيم الإسلامية والقرآنية في نفوس الأجيال الصاعدة، من خلال بيئة آمنة تجمع بين العلم والترفيه.

“جامع الأطفال”

وأظهر مقطع مصور مدى لهفة الأطفال وإقبالهم على البرنامج الصيفي في مسجد حضرة عمر (جامع الأطفال) بمنطقة بنديك في مدينة إسطنبول.

ويظهر المقطع تجمع أعداد كبيرة من الأطفال على باب المسجد، وبمجرد فتحه اندفع الأطفال يركضون إلى داخل المسجد الذي تم تزيينه بالبالونات في فرحة غامرة.

ويعد مسجد حضرة عمر نموذجا رائدا في مجال أنشطة الأطفال حيث يجذب مئات الأطفال واليافعين من خلال دمج التعليم بالترفيه.

ويتوقع أن يستفيد من برنامج الأنشطة الصيفية في المساجد مئات الآلاف من الأطفال في أنحاء تركيا كافة يتوزعون على نحو 1800 مسجد ومركز تحفيظ.

وفي تصريحات سابقة، قالت مديرة الخدمات التعليمية بالشؤون الدينية التركية سديدة أق بولوط أن نحو مليونين و400 ألف طالب شاركوا في دورات القرآن الكريم الصيفية خلال عام 2023.

يذكر أن العديد من المساجد في تركيا تحتوي على ركن لألعاب الأطفال، وذلك لربطهم بالمساجد وتوفير بيئة تربوية آمنة.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية

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