ما هو دعاء السفر الصحيح؟ نص الدعاء ومتى يقال كما ورد عن النبي ﷺ

يلجأ المسلم إلى الدعاء في سفره طلبا للحفظ والبركة، وقد علمنا النبي ﷺ دعاء جامعا يقال عند ركوب وسيلة السفر، يحمل في ألفاظه توحيدا واستعانة وتوكلا على الله، وهو سنة نبوية مؤكدة.

ما هو دعاء السفر؟

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، أن رسول الله ﷺ كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر، كبر ثلاثا، ثم قال:

“سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهْلِ”، رواه مسلم.

ما حكم من نسي قول دعاء السفر؟

قال النووي عند شرح حديث مسلم السابق ذكره: وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلها.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما يفيد أن دعاء ركوب الدابة مستحب عند الركوب فقط.

وقالت لجنة الفتوى بموقع “إسلام ويب”: “إذا نسي الشخص الدعاء المذكور عند الركوب ثم تذكره بعد أن قطع مسافة فلا مانع من أن يأتي به طالما أنه ما زال راكبا على دابته أو سيارته”.

ماذا يقال عند الخروج للسفر؟

عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: “إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هُديتَ وكُفيتَ ووُقيتَ، وتنحّى عنه الشيطان”، رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.

ما هو دعاء ركوب السيارة أو الطائرة؟

قال تعالى {لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ} (الزخرف 13- 14).

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين “ظاهر القرآن أن الإنسان كلما ركب على البعير، أو السيارة، أو السفينة، أو القطار أن يقول: “سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ”.

ماذا نقول عند وداع المسافر؟

عن عبد الله بن يزيد الخطمي -رضي الله عنه- قال: كان النبي ﷺ إذا ودّع أحدا قال: “أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ”، رواه الترمذي.

أو يقول: “زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت”.

ففي الحديث عن أنس بن مالك “جاءَ رجُلٌ إلى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أريدُ سفرًا فزوِّدني. قالَ زوَّدَك اللَّهُ التَّقوى قالَ زِدني. قالَ وغفرَ ذنبَك قالَ زدني بأبي أنتَ وأمِّي. قالَ ويسَّرَ لَك الخيرَ حيثُما كنتَ”، رواه الترمذي وصححه الألباني.

ماذا يقول المسافر للمقيم أو من يودعه؟

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: “من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه”، رواه الإمام أحمد.

هل دعاء المسافر مستجاب؟

دعاء المسافر من الأدعية المستجابة، قال رسول الله ﷺ: “ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده”، رواه الترمذي وحسنه الألباني.

ما هو دعاء الرجوع من السفر؟

كان رسول الله ﷺ إذا رجع من سفره يقول: “آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون”.

فعن أَنس قَال: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ المَدِينَةِ قَالَ: آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدونَ لِرَبِّنَا، حَامِدُونَ، فلَمْ يَزَلْ يقولُ ذَلِكَ حتَّى قَدِمْنَا المدينةَ، رواه مسلم.

متى يقال دعاء الرجوع من السفر؟

السنة في دعاء المسافر أن يقال عند بداية السفر، وعند بداية العودة منه.

ففي الموطأ والصحيحين عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبّر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.

هل يجوز قراءة دعاء السفر من الجوال؟

قالت لجنة الفتوى بموقع “إسلام ويب”: “ما دامت تلك الأذكار والأدعية واردة في السنة، أو خالية من المحاذير الشرعية، فمن أي شيء قرأتها، حصل لك ثوابها ونفعها، سواء أكان من حفظك، أم من كتاب مطبوع، أم من الجوال”.