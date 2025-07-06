“أغلى من أولادي”.. سوري يستخرج مكتبته بعد دفنها 8 سنوات خوفا من نظام الأسد (شاهد)

“كل كتاب منها أغلى من اولادي بالنسبة لي و كل كتاب له قصة”.. هكذا يصف محمود السلوم أبو راوية، علاقته بكتبه التي اضطر لدفنها لمدة 8 سنوات خوفًا من عناصر نظام الأسد آنذاك.

ووثق مقطع مصور لحظات استخراج المكتبة التي تتكون من نحو ألفي كتاب وتصفح صاحبها لأوراقها بعد غياب طويل في باطن أرض في بلدة التبني بريف دير الزور الغربي.

دفنها 8 سنوات

وفي المشاهد التي نشرها الناشط السوري إبراهيم النعمة على حسابه في فيسبوك، الجمعة، ظهر “محمود السلوم” الملقب بـ”أبي راوية” وهو يشرح تفاصيل دفن مكتبته، رفقة أحد أصدقائه في حظيرة للأغنام بجوار منزله عقب عملية حفر ليلي كان يخوضها يوميًا حتى استطاع إخفاء المكتبة بأكملها.

وأظهرت اللقطات عملية استخراج الكتب من تحت التراب بعد حوالي 8 سنوات، حيث كانت مغلّفة داخل أكياس بلاستيكية وأخرى قماشية لحمايتها، وتم فرزها.