سائح يمني يسهم في إنقاذ أسرة مصرية من حادث سير على طريق السخنة (فيديو)

وثَّق سائح يمني لحظة تدخُّله لإنقاذ أسرة مصرية تعرضت لحادث سير، نتيجة اصطدام 3 سيارات خاصة وأخرى نقل، يوم الجمعة، على طريق العين السخنة شمالي مصر.

ونشر الضابط المقيم في الولايات المتحدة، واسمه علي صالح نور الدين، مقاطع مصورة عبر حسابه على فيسبوك، تُظهر لحظة مروره بموقع الحادث، حيث أوقف السيارة التي تقله على الفور، وترجَّل منها للمساعدة في إنقاذ المصابين.

وكتب نور الدين “بينما كنت أسافر من القاهرة للعين السخنة وجدت حادثا مأساويا لأسرة مصرية كانت في الطريق لاحتفال بعيد الميلاد الـ18 لأحد أبنائها”.

“كانت تأمل الاحتفال مع من تحبهم”

وأضاف نور الدين “سيدة صغيرة كانت تأمل بالاحتفال مع من تحبهم لكنها فقدت حياتها في هذا الحادث”.

وتابع “بصفتي ضابط سلامة عامة مُدرَّبا على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي في الولايات المتحدة، طلبتُ من السائق إيقاف سيارتنا لأتمكن من المساعدة في إنقاذ الأرواح. تدخّلتُ وساعدتُ في انتشال جثة الشابة، التي كانت مصابة في رأسها”.

وختم بالدعاء لله -سبحانه وتعالى- أن يرحم الضحايا، ويرزق أهلهم الصبر، ويحمي الجميع من حوادث الطرق.

يُذكر أن حادث سير مأساويا أسفر أخيرا عن مصرع 18 فتاة وسائق من محافظة المنوفية في دلتا مصر، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لجدل لم يتوقف بشأن نزيف الطرق المستمر في البلاد، واستمرار سقوط الضحايا.