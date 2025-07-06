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“شجار” يُفشل عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في إسطنبول (شاهد)

الجناة أثناء فرارهم بعد إطلاق النار عليهم
الجناة أثناء فرارهم بعد إطلاق النار عليهم
6/7/2025

شهدت منطقة عمرانية في إسطنبول، الجمعة، محاولة سطو مسلح فاشلة استهدفت محل مجوهرات.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام التركية وقع الحادث في حي دودولو بمنطقة عمرانية في إسطنبول، حيث حاول 5 مسلحين يرتدون أقنعة تنفيذ عملية سطو على محل مجوهرات.

شجار يُفشل العملية

وصل الجناة على متن سيارة، ودخل اثنان منهم إلى المحل، بينما انتظر الباقون خارج الباب.

وحينما حاول الجناة سرقة المحل اندلع شجار بينهم وبين صاحب المحل، الذي أطلق طلقات نارية دفاعًا عن نفسه وممتلكاته، مما أدى إلى فرار الجناة دون أن يتمكنوا من السرقة.

التحقيقات مستمرة

وقد هرعت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وبدأت التحقيق بمشاركة فريق الأدلة الجنائية، واطلعت على مقاطع كاميرات المراقبة وأخذت شهادات السكان المجاورين.

وبحسب وسائل الإعلام، لم يتم حتى الآن القبض على أي من الجناة، لكن الشرطة واصلت تمشيط المنطقة والأماكن المحتملة للاختباء حيث تقوم بجمع الأدلة لتحديد هويتهم.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية

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