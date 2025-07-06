“شجار” يُفشل عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في إسطنبول (شاهد)

شهدت منطقة عمرانية في إسطنبول، الجمعة، محاولة سطو مسلح فاشلة استهدفت محل مجوهرات.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام التركية وقع الحادث في حي دودولو بمنطقة عمرانية في إسطنبول، حيث حاول 5 مسلحين يرتدون أقنعة تنفيذ عملية سطو على محل مجوهرات.

شجار يُفشل العملية

وصل الجناة على متن سيارة، ودخل اثنان منهم إلى المحل، بينما انتظر الباقون خارج الباب.

وحينما حاول الجناة سرقة المحل اندلع شجار بينهم وبين صاحب المحل، الذي أطلق طلقات نارية دفاعًا عن نفسه وممتلكاته، مما أدى إلى فرار الجناة دون أن يتمكنوا من السرقة.

فشل عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في منطقة عمرانية بـ #إسطنبول 📌 لاذ المسلحون بالفرار بعد أن أطلق صاحب المحل النار عليهم 📌الشرطة لم تتمكن من القبض عليهم حتى الآن وفتحت تحقيقا في الحادث#الجزيرة_مباشر #تركيا pic.twitter.com/p9TpWudOen — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2025

التحقيقات مستمرة

وقد هرعت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وبدأت التحقيق بمشاركة فريق الأدلة الجنائية، واطلعت على مقاطع كاميرات المراقبة وأخذت شهادات السكان المجاورين.

وبحسب وسائل الإعلام، لم يتم حتى الآن القبض على أي من الجناة، لكن الشرطة واصلت تمشيط المنطقة والأماكن المحتملة للاختباء حيث تقوم بجمع الأدلة لتحديد هويتهم.