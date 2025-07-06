لحظات مرعبة.. أسد يطارد امرأة ويهاجمها في الشارع (فيديو)

وثق مقطع مصور لحظات عصيبة عاشتها امرأة في مدينة لاهور الباكستانية، بعد أن طاردها أسد في أحد شوارع ثانية كبرى مدن باكستان.

ويُظهر المقطع، الذي التقطته كاميرا مراقبة، رجلا يجري داخل منزل قبل أن يقفز أسد من فوق سور المنزل إلى الشارع، مما أصاب المارة بالفزع والرعب.

وبمجرد أن لمس الأسد الأرض، انطلق يطارد امرأة كانت تسير في الشارع ثم طرحها أرضا، لتعيش لحظات من الرعب قبل أن يتدخل صاحب الأسد، مما اضطر الحيوان المفترس إلى ترك المرأة ومهاجمة طفلين كانا في الطريق.

وحسب التاريخ الذي يظهر على المقطع المصور، جرى تصوير المقطع يوم الخميس الماضي (3 يوليو/تموز).

وقالت السلطات إن المرأة والطفلين نُقلوا إلى المستشفى، مضيفة أن حالتهم مستقرة.

وتمكنت سلطات الحياة البرية من الإمساك بالأسد، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحق المالكين.

وأعلنت السلطات في إقليم البنجاب بدء حملة لمكافحة الاحتفاظ بالأسود بشكل غير قانوني.

ويحتفظ رجال أعمال أثرياء في باكستان بحيوانات مفترسة في منازلهم أو ضِمن حدائق حيوانات خاصة.

وفي عام 2017، ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رجل بعد اصطحابه أسدا كان يربيه خلال نزهة ليلية بالسيارة في شوارع كراتشي.