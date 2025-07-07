أفضل الأدعية النبوية لقضاء الدين وتفريج الهم مع أدلة صحيحة من السنة

في أوقات الشدة والضيق، يلجأ المسلم إلى الدعاء والذكر طلبًا للفرج والرزق، وقد ثبت في السنة النبوية الشريفة عدد من الأدعية العظيمة التي تعالج الهموم وتيسّر سداد الديون، وتجمع بين اليقين بالله واللجوء إلى رحمته، وهي ذخيرة لكل مبتلى أو مهموم أو مدين.

ما أفضل دعاء لقضاء الدين وتفريج الهم؟

من أعظم الأدعية النبوية في الاستعاذة من الدين والهم معا، ما روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة: ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال: أفلا أعلمك كلامًا إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: “اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني.

هل توجد أذكار نبوية تساعد على سداد الديون؟

هناك دعاء عظيم علمه النبي ﷺ لرجل أثقلته الديون، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن مكاتبًا جاءه، فقال: إني قد عجزت عن كتابتي (ديني) فأعني، قال:”ألا أعلّمك كلمات علّمنيهن رسول الله ﷺ، لو كان عليك مثل جبل صبر دَيْنًا أدّاه الله عنك؟ قل: “اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك“، رواه الترمذي وصححه الألباني.

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ لمعاذ: “أَلَا ‌أُعَلِّمُكَ ‌دُعَاءً ‌تَدْعُو ‌بِهِ ‌لَوْ ‌كَانَ ‌عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْنًا لَأَدَّى اللَّهُ عَنْكَ؟ قُلْ يَا مُعَاذُ: اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تُعْطِيهُمَا مَنْ تَشَاءُ، وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ”، رواه الطبراني وحسنه الألباني.

ما دعاء النبي ﷺ عند الكرب والضيق؟

من أعظم ما يُقال عند الكرب الشديد، ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يقول عند الكرب: “لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم“، رواه البخاري ومسلم.

وقال رسول الله ﷺ: “دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له”، رواه الترمذي وصححه الألباني.

ما هي الأدعية التي تفرّج الهم وتزيل الحزن؟

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: “ما أصاب عبدًا همٌّ ولا حزنٌ فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي، إلا أذهب الله همَّه وحزنه، وأبدله مكانه فرجًا”، رواه أحمد وصححه الألباني.

ما صحة دعاء “اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك”؟

هذا الدعاء صحيح وثابت عن النبي ﷺ، وقد سبق ذكره في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني.

وهو دعاء مخصوص لسداد الدين وتحصيل الرزق الحلال.

كيف أداوم على الأذكار لتفريج الكرب وسداد الدين؟

بالثبات على الأذكار المأثورة في الصباح والمساء وبعد كل صلاة، والدعاء عند الحاجة بإخلاص ويقين، والحرص على تكرارها حتى يتحقق المقصود بإذن الله. قال تعالى: “ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ” (غافر: 60)

الطريقة:

اجعلها جزءًا من وردك اليومي بعد الفجر وقبل المغرب.

رددها بيقين واستحضار قلب.

كررها عند الشعور بالضيق أو الهم.

هل توجد سور قرآنية أو آيات معينة لتفريج الكرب وقضاء الدين؟

لم يرد عن النبي ﷺ تخصيص سورة معيّنة لقضاء الدين، ولكن يُستحب الإكثار من قراءة القرآن عموما، والمواظبة على آية الكرسي والفاتحة والمعوذات.

قال الشيخ مصطفى العدوي: لا توجد سورة لقضاء الدين، لا يثبت الحديث الوارد في سورة الواقعة، لا يصح، وإنما الدعاء قال تعالى {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}، (غافر: 60).

هل يجوز تكرار أدعية قضاء الدين كل يوم؟

يُستحب ذلك في الصباح والمساء وبعد كل صلاة أو عند الشدة بنية التفريج، فالنبي ﷺ أوصى بذلك، وليس هناك عدد محدد شرعًا إلا في الأذكار المقيدة بعدد.

قال ﷺ: “من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب”، رواه أبو داود وصححه الألباني.

ما الفرق بين أذكار قضاء الدين وأذكار تفريج الهم؟

أذكار قضاء الدين: تركز على طلب تيسير السداد ورزق الحلال كدعاء: “اللهم اكفني بحلالك عن حرامك…”.

تركز على طلب تيسير السداد ورزق الحلال كدعاء: “اللهم اكفني بحلالك عن حرامك…”. أذكار تفريج الهم: أعمّ وتشمل كل أنواع الكرب والمصائب، مثل: “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

وغالبا تتداخل الأدعية بين المعنيين لأن الدين أحد أهم أسباب الهم، مما يجعل كثيرا من الأدعية جامعة بينهما.