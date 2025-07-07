الموت يفاجئ سائق قطار مصري داخل عربة القيادة.. وهذا مصير الركاب

رغم المشهد الحزين في كابينة القيادة، كان القدر لطيفا بركاب قطار المناشي المتجهين صباح الجمعة الماضي من محطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة شمالي مصر، إلى محطة بشتيل بمحافظة الجيزة، المتذمرين بسبب تعطل حركة القطار مدة ساعة.

آخر محطات قائد القطار

فبينما توقف القطار بشكل روتيني في محطة التحرير التابعة لمركز بدر لنزول وصعود الركاب، كانت تلك آخر محطات حياة قائد القطار أحمد صلاح رياض درويش (43 عاما)، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل كابينة القيادة فور توقف القطار إثر إصابته بنوبة قلبية.

“كان الوضع طبيعيا”

ويقول مساعد السائق إن القطار توقف بمحطة “التحرير” بشكل طبيعي، قبل أن يفاجأ بسقوط “درويش” مغشيًا عليه داخل عربة القيادة، بحسب بوابة “الأهرام” الحكومية.

وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف لمحاولة إنقاذه لكن الأطباء أكدوا وفاته.

منضبط حتى لحظاته الأخيرة

يعمل درويش قائد قطار بهيئة السكك الحديدية، ويقيم بمحافظة الجيزة.

ونعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر “درويش” ، مؤكدة أنه كان يؤدي عمله بانتظام حتى لحظاته الأخيرة.