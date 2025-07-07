حادث مفاجئ يوقف حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية.. ماذا جرى في المنوفية؟ (شاهد)

توقفت حركة قطارات السكك الحديدية في مصر على خط القاهرة – الإسكندرية، اليوم الاثنين، في كلا الاتجاهين إثر سقوط عجلة من القطار رقم 906 القادم من الإسكندرية في اتجاه القاهرة.

الحادثة وقعت أثناء مرور القطار بالمنطقة الواقعة بين مدينة قويسنا وقرية عرب الرمل بمحافظة المنوفية شمالي البلاد.

وأعلنت هيئة السكك الحديد في بيان صدر عنها اليوم أنه أثناء مسير قطار رقم 906 (VIP) القادم من الإسكندرية للقاهرة حدث عطل مفاجئ لاحد عجلات العربة الثانية من القطار أثناء مسيره ما بين قويسنا وبنها ما أدى إلى تأخر حركة القطارات في الاتجاهين.

وأضاف البيان إنه لمزيد من إجراءات السلامة والأمان توقف القطار لإصلاح العطل وتم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش لإجراء عملية الإصلاح.

وأفادت صحف محلية بأنه فور وقوع الحادث شهدت المنطقة حالة من الاستنفار، حيث دفعت هيئة السكك الحديدية بعدد من المعدات والفرق الفنية لرفع العجلة وإعادة القطار إلى مساره، تمهيدًا لاستئناف حركة السير على الخط.

وأضافت أنه تمت إقامة طوق أمني حول المكان لتنظيم حركة المواطنين وتأمين موقع الحادث.

خروج عربة عن القضبان

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد منصات التواصل من موقع الحادث خروج إحدى عربات القطار عن القضبان على مزلقان عرب الرمل.

ونقلت الصحف المحلية عن مصادر بهيئة السكك الحديدية، أنه جارٍ التعامل الفني مع العطل للانتهاء من رفع القطار في أقرب وقت.

وبحسب المصادر لم تسجّل أي إصابات بين الركاب، وقد وقعت بعض الأضرار المادية فقط.

يأتي الحادث في ظل حالة من الجدل التي تسود الأوساط الشعبية في مصر عقب عدة حوادث مفجعة في قطاع النقل والمواصلات خاصة حوادث الطريق الإقليمي.