“سوبر مان باريس”.. شاب إفريقي ينقذ عائلة من الموت في مغامرة على ارتفاع شاهق (شاهد)

شجاعة استثنانية سجلها شاب من أصول إفريقية في لحظات مصيرية حاصرت خلالها النيران أربعة اطفال وسيدتين في الطابق السادس من إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس مساء الجمعة الماضي.

على غرار “سوبر مان”

بينما لم تصل الجهات المختصة لإنقاذهم يظهر فوسينو وفي مشهد بطولي على غرار أبطال السينما الخارقين (سوبرمان) في الوقت المناسب ليتسلق نافذته مخاطرا بحياته ويقف على حافة جدار الطابق السادس ولا يفصله عن السقوط سوى بضعة سنتيمترات ويتلقف الأطفال واحدا تلو الأخر ويساعد السيدتين على النجاة من النيران.

صرخات رضيعين دفعته للمخاطرة

بثت قناة (TF1) المشهد واجرت لقاء مع فوسينو الذي لقبته بالبطل، أكد خلاله أن صرخات الأطفال كانت الدافع الأكبر لإقدامه على هذه المغامرة، قائلا “ما دفعني للمخاطرة بحياتي هو وجود رضيعين وسط الدخان والنيران. لم أملك الوقت للتفكير، كان لابد أن أتحرك بسرعة”.

وأضاف “كان هناك مكان واحد فقط أستطيع أن أثبت فيه كلتا قدمي وأبعدهما لأتمسك جيدًا. بدأت بحمل الطفل الأول، الرضيع الصغير. كان يمكن أن يسقط من بين ذراعي”.

وبحسب السلطات، لم تُسجّل إصابات خطيرة بين السكان، فيما أصيب عشرة من قاطني المبنى بحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان.