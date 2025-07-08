لحظة سقوط طائرة فوق مبنى سكني (فيديو)

أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية نقلا عن السلطات المحلية في جمهورية تتارستان الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة مدنية خفيفة سقطت فوق مبنى سكني خاص في مدينة كازان، مما أدى إلى اندلاع حريق محدود في موقع الحادث، دون تسجيل إصابات بشرية، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس تتارستان.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، لحظة اندلاع الحريق وتصاعد الدخان من المكان، بينما هرعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى موقع الحادث.