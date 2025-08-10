ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ولاية باليكسير غربي تركيا.

وبحسب المعطيات التي نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد على موقعها الإلكتروني، فإن مركز الزلزال كان في قضاء سينديريغ، وعلى عمق 11 كلم تحت سطح الأرض.

وأكدت آفاد أن الزلزال كان بقوة 6.1 درجة، ووقع في تمام الساعة 19:53 بحسب التوقيت المحلي.

وشعر بالزلزال سكان العديد من المدن في غرب البلاد، بينها إسطنبول وإزمير، بحسب السلطات التركية التي لم تشر حتى الآن إلى تسجيل أضرار أو سقوط ضحايا.

وعبر منصة (إكس) قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا: “بدأت جميع فرق إدارة الكوارث والطوارئ ومؤسساتنا المعنية على الفور عمليات البحث الميدانية. ولم يتم تسجيل أي حادثة غير مرغوبة حتى الآن”.

وسُجلت بعد دقائق من الزلزال هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة.

وتسبب زلزال بلقت قوته 5.8 درجات في مقتل فتاة وإصابة 69 شخصا في مطلع يونيو/حزيران الماضي في جنوب غرب تركيا.

وتقع تركيا فوق صدعين تسببا في العديد من المآسي في الماضي.

وشهد جنوب شرق البلاد زلزالا عنيفا في فبراير/شباط 2023 أسفر عن مقتل 53 ألف شخص على الأقل وتدمير مدينة أنطاكيا القديمة.