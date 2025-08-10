كلب عقور يهاجم طفلا والأب يتدخل في اللحظات الأخيرة (شاهد)
في حادثة مروعة وقعت في مدينة أمريلي بولاية غوجارات الهندية، هاجم كلب عقور طفلا يبلغ من العمر عامين، في مقطع وثّقته كاميرات المراقبة.
وفي الفيديو، ظهر الطفل في البداية وهو يتحرك بينما يجلس كلب بهدوء في زاوية.
अमरेली के इस वीडियो को देखकर आपकी आँखें फट जाएगी और सीने से हाय निकल जाएगी। स्ट्रीट डॉग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। राहत की बात यह हैं कि मजदूर पिता ने इस कुत्ते से अपनी बच्ची की जान बचा ली है। #streetdogs pic.twitter.com/cA7BW0eFcf
— Dixit Soni (@DixitGujarat) August 7, 2025
بعد لحظات، دخل كلب ضال آخر المشهد، وهاجم الطفل فجأة، ثم أمسكه بفمه بينما صرخ الطفل طلبا للمساعدة.
اقرأ أيضاlist of 4 items
بعد 80 عاما.. باحث ياباني يعيد فتح جراح هيروشيما بحثا عن رفات الضحايا (فيديو)
حادث سمية الكتامي يشغل المصريين.. ماذا جرى للطالبة الأولى على الثانوية العامة؟
سيول مفاجئة تدمّر قرية هندية في لحظات وتخلف قتلى ومفقودين (شاهد)
وسرعان ما لفت صراخ الطفل انتباه والده، الذي هرع إلى مكان الحادث في غضون ثوانٍ، وتمكَّن من سحب ابنه من بين فكي الكلب الضال، وبالكاد منع ما كان يمكن أن يكون هجوما مأساويا ومميتا.