كلب عقور يهاجم طفلا والأب يتدخل في اللحظات الأخيرة (شاهد)

في حادثة مروعة وقعت في مدينة أمريلي بولاية غوجارات الهندية، هاجم كلب عقور طفلا يبلغ من العمر عامين، في مقطع وثّقته كاميرات المراقبة.

وفي الفيديو، ظهر الطفل في البداية وهو يتحرك بينما يجلس كلب بهدوء في زاوية.

بعد لحظات، دخل كلب ضال آخر المشهد، وهاجم الطفل فجأة، ثم أمسكه بفمه بينما صرخ الطفل طلبا للمساعدة.

وسرعان ما لفت صراخ الطفل انتباه والده، الذي هرع إلى مكان الحادث في غضون ثوانٍ، وتمكَّن من سحب ابنه من بين فكي الكلب الضال، وبالكاد منع ما كان يمكن أن يكون هجوما مأساويا ومميتا.