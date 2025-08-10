لارا ترامب تلتقي فنانا مصريا بمنزل عائلة الرئيس الأمريكي في نيويورك (شاهد)

أثارت صور نشرها الفنان المصري محمد رمضان، برفقة لارا ترامب زوجة إريك ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلّق رمضان عبر حساباته الرسمية، السبت، قائلًا “تشرفت أمس بدعوة لارا ترامب في منزل عائلة الرئيس الأمريكي في نيويورك، واهتمامهم بي يعني اهتمامهم واحترامهم لقارتي وبلدي”.

وأضاف “استعدوا لمفاجأة كبيرة قريبًا”، مما أثار تفاعلًا وتكهنات بين الناشطين عبر منصات التواصل، بالإضافة إلى انتقادات بشأن التوقيت في ظل الحرب والتجويع الذي يعانيه قطاع غزة المحاصَر.

وظهر رمضان في لقطة أخرى مع لارا ترامب خلال مشاركته في حفل إطلاق حملة تبرعات لمبادرة (Make Music Right) على مسرح ترامب الوطني، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الموسيقية في الولايات المتحدة. كما ظهر في لقطة ثالثة وهو يلعب الغولف.

من هي لارا ترامب؟

لارا ترامب، إعلامية وناشطة سياسية أمريكية، وُلدت باسم لارا يوناسكا في مدينة ويلمنغتون بولاية نورث كارولينا عام 1982.

وحصلت على شهادة في الاتصالات من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، قبل أن تتجه إلى العمل الإعلامي، حيث شغلت مناصب إنتاج في شبكة “CBS” وشاركت في برامج تلفزيونية متنوعة.

تزوجت لارا من إريك ترامب عام 2014، ولديهما طفلان.

وتعزز حضورها في الحياة العامة الأمريكية بحكم دورها في الحملات الانتخابية لعائلة ترامب، إذ تولت منصب مستشارة إعلامية، وشاركت في تنظيم الفعاليات وجولات الحملة الرئاسية، لتصبح إحدى الشخصيات البارزة ضمن فريق ترامب الإعلامي والسياسي.

عملت لارا ترامب مقدمة برامج تلفزيونية، وأبرزها برنامج (The Right View) الذي يُعرض على قناة “فوكس نيوز”، حيث تناقش قضايا سياسية واجتماعية من منظور المحافظين.

وعُرفت بأسلوبها الحيوي ودفاعها القوي عن سياسات ترامب، كما ظهرت مرارًا على منصات إعلامية للحزب الجمهوري، وشاركت في تنظيم الحملات الإعلامية الرسمية للعائلة.

تتمتع لارا ترامب بحضور جماهيري على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوظف تلك المنصات لنشر رسائل سياسية واجتماعية، كما تثير الجدل أحيانًا بمواقفها وتصريحاتها الداعمة للرئيس ترامب وسياسات الحزب الجمهوري.