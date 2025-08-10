مسابقة “أفضل فرقة إطفاء” تنتهي بسقوط درامي لمُنقذ من الطابق الثالث (شاهد)

شهدت مدينة سانت بطرسبرغ حادثا دراميا خلال فعاليات مسابقة “أفضل فرقة إطفاء” التي أجرتها وزارة الطوارئ الروسية، حين سقط أحد المشاركين فجأة من برج تدريب مرتفع أثناء استعراض مهاراته في التسلق والإنقاذ أمام لجنة التحكيم والجمهور.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع اللحظات الحرجة التي فقد فيها رجل الإطفاء توازنه أثناء محاولته اجتياز برج التدريب، ليهوي من الطابق الثالث، ويسقط أمام أعين زملائه والمشرفين على المسابقة.

وسارع الفريق الطبي والمشاركون الآخرون إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمشارك الذي فقد الوعي جراء الاصطدام.

وبحسب المنظمين، فإن الحادث وقع خلال جولة تنافسية يوم 8 أغسطس/آب الجاري، تهدف إلى تقييم سرعة فرق الإنقاذ وكفاءتها في مواجهة الظروف الطارئة.

وأكدوا أن جميع الإجراءات الأمنية تم اتخاذها، وأنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث لضمان سلامة المشاركين مستقبلا.

ولاحقا، أكدت وزارة الطوارئ أن المشارك لم يُصب بأذى، لأن تصميم البرج تضمَّن وسادة هوائية خففت من وقعه.

وأعاد الحادث تسليط الضوء على الأخطار التي يواجهها رجال الإنقاذ حتى في ميادين التدريب، وعلى الحاجة المستمرة إلى تعزيز إجراءات الأمان في مثل هذه الفعاليات.