شاهد: انفجار ضخم في مصنع للصلب بولاية بنسلفانيا

اندلع انفجار، صباح الاثنين، في مصنع “يو إس ستيل” بمدينة كليرتون بولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

ووقع الحادث داخل “غرفة العكس”، وهي غرفة تُستخدم لتنظيم توزيع الحرارة داخل الفرن أثناء معالجة الفحم، بحسب قناة KDKA-TV.

وأكد حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو ونائبه أوستن ديفيس أن السلطات المحلية تتابع الأمر عن قرب بالتنسيق مع إدارة المصنع، كما قدَّمت وكالة الطوارئ وشرطة الولاية الدعم اللازم في موقع الانفجار.

ودعا السيناتور جون فيترمان سكان المنطقة إلى الابتعاد عن مكان الحادث واتباع تعليمات الجهات المعنية، معبّرا عن تمنياته بالسلامة للمصابين وكل المتضررين من الانفجار.

من جهته، قال رئيس بلدية كليرتون، ريتشارد لاتانزي، إن المصنع يُعَد جزءا أساسيا من حياة سكان المدينة، وأشار إلى أن بعض الأسر قد لا تتمكن من رؤية أحبائها بعد هذا الحادث المؤلم، واصفا اليوم بأنه يوم حزين لكليرتون.

وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الانفجار.