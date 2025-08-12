شاهد: كيف تصدى سوريون لهجوم مسلح على محل ذهب في ألمانيا؟

شهدت مدينة مونشنغلادباخ الألمانية ظهر الجمعة 9 أغسطس/آب 2025 حادثة سطو مسلح على أحد محلات المجوهرات في شارع بسمارك، حيث اقتحم 3 ملثمين المحل وهددوا صاحبه بالسلاح محاولين سرقة محتوياته.

في لحظة حاسمة، تدخل شبان سوريون كانوا موجودين قرب الموقع، واشتبكوا مع المهاجمين، وحاولوا إغلاق الباب لمنعهم من الهرب، واستدعوا الشرطة فورًا.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل كيف تصدى السوريون للمجرمين وأفشلوا خطة الهروب حتى وصول الشرطة، التي أطلقت طلقة تحذيرية وتمكنت من إلقاء القبض على الجناة بعد مقاومة عنيفة.

ونُقل 5 أشخاص كانوا داخل المحل، بينهم صاحب المحل، إلى المستشفى للاطمئنان على سلامتهم، حيث تعرض بعضهم لإصابات طفيفة نتيجة الاعتداء.

وأشاد صاحب المتجر، وهو سوري الجنسية ويبلغ من العمر 46 عامًا، عبر حساباته على فيسبوك بشجاعة أبناء الجالية السورية، قائلا إن تدخلهم أنقذ الأرواح والخزينة من خسارة محققة، موجّهًا شكره لهم وللشرطة الألمانية على سرعة الاستجابة.

صاحب محل مجوهرات سوري يحبط سطوا مسلحا على محله في #ألمانيا ويسلمهم للشرطة#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/PoYeDVR7mp — تلفزيون سوريا (@syr_television) August 10, 2025

وناشدت الشرطة الألمانية سكان المدينة تقديم أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو قد تساعد في إتمام التحقيقات، مؤكدة استمرار جهودها لكشف ملابسات الجريمة كاملة وتقديم الجناة للعدالة.

ولاقى هذا المشهد البطولي الذي وثقته الكاميرات تفاعلا واسعا من الإعلام السوري والعربي، حيث اعتُبر نموذجا للتكافل والشجاعة المجتمعية في لحظة خطر داهم.