شاهد: سائق شاحنة يحاول مرتين دهس مارة في روسيا

أقدم سائق شاحنة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية على محاولة دهس مجموعة من الأشخاص مرتين متتاليتين في منطقة كيروف، بغرض “استكمال جريمته”، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية، الاثنين.

In Novosibirsk, a Russian truck driver decided to kill a woman who didn't want to have children with him. pic.twitter.com/BsSiUI6O6X — Kungahuset (@KorsasErik) August 13, 2025

وبحسب موقع “إزفيستيا” الروسي فإن السائق تعمد قيادة مركبته بسرعة نحو المارة، إلا أن الضحايا تمكنوا من الفرار في اللحظات الأخيرة دون وقوع إصابات خطرة، حيث تلقوا الإسعافات الأولية في موقع الحادث ولم يحتاجوا للنقل إلى المستشفى.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية ضد السائق بمحاولة قتل شخصين أو أكثر.