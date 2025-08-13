غرق كليًّا.. حريق ضخم يلتهم يخت “دافنشي” الفاخر وهذا مصير الطاقم (شاهد)

غرق كليًّا.. حريق ضخم يلتهم يخت “دافنشي” الفاخر وهذا مصير الطاقم (شاهد)
13/8/2025-|آخر تحديث: 04:09 PM (توقيت مكة)
اندلع حريق هائل على متن اليخت الفاخر “دافنشي” قبالة سواحل جزيرة إيبيزا الإسبانية، مما أدى إلى غرقه كليًّا بعد فشل محاولات الإطفاء.
وتمكن طاقم اليخت من النجاة بأعجوبة، حيث باشرت فرق الإنقاذ عملية انتشاله في ظروف صعبة، ولا تزال أسباب الحريق قيد التحقيق من قبل السلطات الإسبانية.
فشلت محاولات الإطفاء وغرق بالكامل.. حريق هائل يلتهم اليخت الفاخر “دافنشي” على سواحل جزيرة إيبيزا الإسبانية وإنقاذ طاقمه بأعجوبة pic.twitter.com/kx6gpb0p0K
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 13, 2025
المصدر: الجزيرة مباشر