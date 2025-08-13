غرق كليًّا.. حريق ضخم يلتهم يخت “دافنشي” الفاخر وهذا مصير الطاقم (شاهد)

اندلع حريق هائل على متن اليخت الفاخر “دافنشي” قبالة سواحل جزيرة إيبيزا الإسبانية، مما أدى إلى غرقه كليًّا بعد فشل محاولات الإطفاء.

وتمكن طاقم اليخت من النجاة بأعجوبة، حيث باشرت فرق الإنقاذ عملية انتشاله في ظروف صعبة، ولا تزال أسباب الحريق قيد التحقيق من قبل السلطات الإسبانية.