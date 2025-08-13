“من ألِف فقد خان”.. داعية يحذر من اعتياد مشاهد القتل في غزة (فيديو)

ناقش الدكتور عبد السلام أبو سمحة، أستاذ الحديث الشريف بكلية الشريعة في جامعة قطر، الدروس المستفادة من موقف بعض غير المسلمين مع أهالي غزة، معبرًا عن دهشته من تجاوبهم ودعمهم مقارنة ببعض المسلمين أنفسهم.

وأشار أبو سمحة، في مقابلة مع برنامج “أيام الله” عبر الجزيرة مباشر، إلى تجربة المقاطعة الظالمة التي فرضت على النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه في شعب أبي طالب، حيث وقف بعض كفار قريش موقفًا إنسانيًّا نبيلًا رغم اختلافهم العقدي مع المسلمين، مؤكدًا أن البعد الأخلاقي، حين يسري بين الأمم والأفراد، تنتج عنه تصرفات مدهشة وغير متوقعة.

ماذا نتعلم اليوم من وقوف بعض غير المسلمين مع أهالي غزة؟ pic.twitter.com/Q0yONGQNx3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 13, 2025

“المشهد التاريخي يتكرر”

وأضاف أن المشهد التاريخي يتكرر اليوم، إذ وقف بعض غير المسلمين في العالم مع الفلسطينيين في غزة، كما تجلى في مظاهرات ضخمة في أستراليا، بينما ظلّت بعض العواصم العربية هادئة، مما يطرح تساؤلات حول الالتزام الأخلاقي اتجاه القضية الفلسطينية.

وشدد أبو سمحة على أهمية إبراز صوت التضامن، محذرا من أن يصبح ما يحدث في غزة مشهدا يوميا عاديا يفقد تأثيره، ومؤكدا، في الوقت ذاته، أن الوقوف مع غزة واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون دينيا أو سياسيا.