كائن بحري يتسبب في إغلاق أكبر محطة للطاقة النووية بفرنسا (شاهد)

شهدت فرنسا حادثة نادرة عندما اضطرت شركة كهرباء فرنسا (EDF) إلى إغلاق 4 مفاعلات في أكبر محطة للطاقة النووية بالبلاد، في غرافلين على القنال الإنجليزي، بعد اجتياح مفاجئ و”هائل” لأعداد من قناديل البحر قنوات ضخ المياه الرئيسية في المحطة.

وقالت الشركة في بيان رسمي إن التراكم غير المتوقع لهذه الكائنات البحرية تسبب في انسداد أسطوانات الترشيح بمحطات الضخ، مما أدى إلى الإغلاق التلقائي لثلاث وحدات مساء الأحد، وأعقبه توقف الوحدة الرابعة في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وأشارت شركة الكهرباء المشغّلة للمحطة، إلى أن الحادثة جرت في الجزء غير النووي من المنشأة، مؤكدة أن السلامة العامة وسلامة العاملين لم تتأثر وأن البيئة ليست معرضة للخطر.

وأضافت متحدثة باسم الشركة أن محطة غرافلين، التي تضم 6 مفاعلات ماء مضغوط ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية 5.4 غيغاوات، توقفت مؤقتًا كليًّا، خاصة أن الوحدتين الباقيتين كانتا خارج الخدمة بالفعل بسبب أعمال صيانة مجدولة.

وتعتمد المحطة على قنوات ضخ مفتوحة على بحر الشمال لتبريد مفاعلاتها، وهو ما جعلها عرضة لهجرة القناديل المفاجئة.

وبحسب مصادر نقلتها رويترز، لم تُسجل أضرار دائمة لمرشحات المضخات، بل تحتاج فقط إلى عملية تنظيف، ومن المتوقع أن يُعاد تشغيل المفاعلات لاحقًا بعد التأكد من سلامة الأنظمة.

ويرى خبراء أن هذه الظاهرة ترتبط بارتفاع حرارة المياه جراء التغير المناخي، مما يضاعف أعداد قناديل البحر ويجعل حدوث مثل هذه الحالات مرشحًا للتكرار مستقبلا، كما حصل مؤخرًا في محطات نووية بدول مثل اليابان والصين والهند.

وأوضح عالم أحياء بحرية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية أن تكاثر القناديل يتسارع مع الاحترار العالمي، وأن بعضها قد ينتقل لمسافات بعيدة على متن السفن، مما يزيد الغموض حول أماكن ظهورها.