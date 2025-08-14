كاميرا الجزيرة مباشر تتجول داخل مغارة موسى بسوريا.. 100 عام من الحفر تتحول إلى وجهة سياحية

وكأنها قطعة من الجنة على الأرض، هكذا يقول زوار مغارة موسى في مدينة بلودان السورية، التي استغرق بناؤها 100 عام بسواعد أبنائها القدامى.

وحفر الأجداد هذه المغارة في مدة تتراوح بين 50 و60 عاما، لاستخراج الرمال منها واستخدامها في عمليات البناء بمدينتي بلودان والزبداني، إلا أن ذلك الحفر توقف فيما بعد بسبب ظهور الآلات الحديثة.

تجول إبراهيم زيدان، مراسل الجزيرة مباشر داخل مغارة موسى، لينقل أجواءها الفريدة والساحرة لمشاهدي القناة.

إبداع هندسي وهياكل جذابة

وتوضح طريقة حفر المغارة الإبداع الهندسي في ذلك الوقت رغم قلة الإمكانيات المتوفرة، واعتماد العمال على عمليات الحفر الذاتي بشكل بدائي، لتهدي مدينة بلودان هياكل وتماثيل حفرت على جدران المغارة.

ورغم الجهد الكبير الذي بذل فإن المغارة ظلت مهجورة مدة 50 عاما، إلى أن جرى تحويلها إلى مشروع سياحي يجذب الأجانب والسكان المحليين.

ومن أبرز ما يميز المغارة الأجواء الباردة داخلها، فمثلًا عندما تكون درجات الحرارة بالخارج تفوق 40 مئوية، تكون تحت 20 مئوية داخل المغارة، مع توفر جميع الخدمات هناك كالأسواق التجارية والمقاهي والتجول بالقوارب.