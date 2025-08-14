ما حقيقة “أرانب فرانكشتاين” التي ظهرت في كولورادو الأمريكية؟

أثارت صور لأرانب في مدينة فورت كولينز بولاية كولورادو الأمريكية، تحمل طفرات تشبه القرون، دهشة وسخرية عبر الإنترنت بألقاب مثل “أرانب فرانكشتاين” و”الأرانب الشيطانية”.

وتداول العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورا لهذه الأرانب.

Warning as 'Frankenstein' rabbits with tentacles sprouting from their heads invade parts of the US: 'Do NOT touch them' | Chris Melore, Daily Mail A bizarre virus is turning ordinary rabbits in the US into grotesque, horned creatures with black, tentacle-like growths sprouting… pic.twitter.com/d6vdPmh172 — Owen Gregorian (@OwenGregorian) August 13, 2025

لكن خبراء الحياة البرية أكدوا أن الأمر يعود لفيروس “الورم الحليمي” الشائع نسبيًّا، الذي يسبب نموًّا يشبه الثآليل على وجوه الأرانب، ولا يشكل خطرًا على البشر أو الحيوانات الأليفة.

وقالت متحدثة باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو، إن الهيئة تلقت بلاغات عن الأرانب التي شوهدت في فورت كولينز، لكنها أوضحت أن رؤية أرانب مصابة بهذا الفيروس أمر غير نادر، خصوصا في الصيف، حين تنشط البراغيث والقردان التي تنقل العدوى.

الفيروس، الذي اكتشف في ثلاثينيات القرن الماضي، كان مصدر إلهام لأسطورة “الجاكالوب” في أمريكا الشمالية، وساهم في أبحاث حول العلاقة بين الفيروسات وسرطان عنق الرحم.