معجزة في مونتانا.. كيف خرج القائد والركاب من جحيم الطائرة المحترقة؟ (فيديو)

شهد مطار مدينة كاليبيل في ولاية مونتانا حادثة جوية نادرة تحولت إلى قصة مثيرة، بعدما نجا طيار و3 ركاب من تحطم طائرتهم واحتراقها، رغم اصطدامهم بطائرة أخرى على المدرج أثناء محاولة الهبوط.

وكانت الطائرة ذات المحرك الواحد، تقل 4 أشخاص عندما حاولت الهبوط قرابة الساعة 2 ظهرا في مطار مدينة كاليبيل، وفقا لتصريحات قائد شرطة كاليبيل جوردان فينيزيو وإدارة الطيران الفدرالية الأمريكية.

وأوضحت السلطات أن الطائرة الصغيرة اصطدمت بطائرة واحدة على الأقل كانت متوقفة على الأرض، مما أدى إلى انفجار قوي وتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من مكان التحطم، قبل امتداد الحريق إلى منطقة عشبية مجاورة، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من إخماده.

وأظهرت صور ولقطات منشورة تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من حطام الطائرة، في مشهد أثار ذهول السكان المحليين وفرق الإنقاذ.

“معجزة حقيقة”

ورغم المشهد الدرامي، تمكن جميع من كانوا على متن الطائرة من مغادرتها بسرعة، ولم يصب أي من الركاب أو الطيار سوى بجروح وكدمات طفيفة، وتلقوا الرعاية اللازمة في الموقع، بحسب قائد الشرطة.

وأثنى مسؤولو الإنقاذ والشرطة على سرعة استجابة الطيار وقدرة الركاب على التصرف السريع والمنسق، معتبرين الحادثة “معجزة حقيقة”، حيث نجا الجميع على الرغم من اشتعال النيران بالكامل في الطائرة.

هذا الحادث الذي وثقته فيديوهات وصور شهود عيان، دفع إدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل لفتح تحقيق فوري حول أسباب فقدان السيطرة وملابسات الاصطدام، فيما لم تُسجل أي أضرار مادية للمباني المجاورة.

تظهر هذه الواقعة النادرة أهمية التدريب والاستعداد لحالات الطوارئ، كما تعكس قدرة الطيارين والركاب على النجاة حتى في أكثر الظروف خطورة.