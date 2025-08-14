نصيحة من “تشات جي بي تي” تُدخل رجلا المستشفى بأعراض نفسية حادة

تسبب اعتماد رجل في إسبانيا على نصائح غذائية قدمها له نظام الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” (ChatGPT) في إصابته بأعراض نفسية وجسدية خطيرة، انتهت بنقله إلى المستشفى، وفق تقارير علمية وصحفية أمريكية وأوروبية حديثة.

ووفقًا لموقع “ساينس أليرت” العلمي، تعرض الرجل لحالة هلوسة حادة واضطرابات نفسية بعد أن اتبع حمية غذائية اقترحها “تشات جي بي تي”.

وشملت الحمية استهلاك مكملات تحتوي على مادة “فينيل ألانين” (Phenylalanine) بجرعات مفرطة بناءً على استشارة الذكاء الاصطناعي دون مراجعة مختص.

أعراض تسمم كيميائي

وتسببت هذه الجرعات في أعراض تسمم كيميائي تمثلت في الارتباك العقلي، والهلوسة، وتسارع ضربات القلب، مما استدعى إدخاله إلى وحدة الطب النفسي ثم التسمم في المستشفى.

وأوضحت التحقيقات الطبية أن الرجل لم يكن يملك تاريخًا نفسيًّا معروفًا قبل الحادثة، وأن مصدر نصائحه الوحيد كان الحوار مع “تشات جي بي تي”، الذي لم يقدم تحذيرات واضحة بشأن أخطار الجرعة الزائدة أو ضرورة مراجعة الطبيب.

نصائح غير آمنة

وتأتي هذه الواقعة بعد أن كشفت دراسة حديثة نشرها موقع “سي نت“، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلى رأسها “تشات جي بي تي”، لا تزال تقدم نصائح غير آمنة للشباب حول الصحة والغذاء على الرغم من مزاعمها بتطبيق معايير السلامة.

وأظهرت الدراسة أن بعض المراهقين تلقوا توصيات غذائية خطيرة أو غير موثوق بها من الذكاء الاصطناعي، مما يعرض صحتهم لأخطار جسيمة عند غياب الرقابة الطبية.

وحذرت الهيئات الطبية من الاعتماد الكلي على نصائح الذكاء الاصطناعي في القضايا الصحية أو الغذائية، وشددت على ضرورة مراجعة مختصي الرعاية الصحية قبل اتباع أي نظام غذائي أو تناول مكملات أو أدوية بناءً على استشارات رقمية.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على تحديات كبرى تتعلق بسلامة استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، خصوصًا مع تزايد اعتماده عالميا، وضرورة تطوير آليات أمان أكثر فعالية لحماية المستخدمين من التوصيات الخطرة أو المشبوهة.