هل من الآمن ترك شواحن الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء؟

مع تزايد اعتمادنا على الأجهزة الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن مثل الهواتف المحمولة، الحواسيب المحمولة، الساعات الذكية، سماعات الرأس والدراجات الكهربائية، أصبحت الشواحن جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

كثيرون يتركون شواحن هواتفهم موصولة بالكهرباء طوال الوقت دون التفكير في المخاطر أو التكاليف المصاحبة لهذا السلوك. ولكن، هل فعلاً يُعد ذلك آمناً؟ وما هي التكاليف الخفية المرتبطة بترك الشواحن موصولة؟

كيف يعمل الشاحن وما مكوناته؟

الشواحن ليست واحدة، فكل جهاز يحتاج إلى نوع شحن خاص. وظيفة الشاحن الأساسية هي تحويل التيار الكهربائي من مقبس الحائط (تيار متردد AC) إلى تيار يناسب الجهاز (تيار مباشر DC).

يقول جلين فريفار، محاضر في الإلكترونيات الكهربائية بجامعة ملبورن: “السبب في اختلاف أنواع التيار يعود إلى تاريخ الكهرباء وإلى الحاجة لتحويل التيار في الأجهزة الحديثة”، وفقا لموقع “ذا كونفرزيشن“.

يتكون الشاحن من عدة أجزاء، مثل المحول ودوائر الحماية وقطع تساعد على إخراج تيار كهربائي مناسب وآمن للجهاز.

الشاحن يستهلك الكهرباء حتى بدون استخدام

ما يعرف باسم “طاقة مصاص الدماء” هو حقيقة علمية؛ فالشاحن الموصول بالكهرباء يستهلك كمية صغيرة من الطاقة باستمرار، حتى في غياب الجهاز المتصل.

إذا جمعت استهلاك كل الشواحن في بيتك على مدار السنة، ستجد أن الطاقة المهدورة قد تصبح كبيرة، خاصة لو تركت أجهزة كثيرة موصولة بالكهرباء.

الشواحن الحديثة أفضل لأنها توفر الطاقة في وضع الاستعداد، ولا تستهلك إلا حين يحتاج الجهاز للشحن.

المخاطر من ترك الشواحن موصولة

الشواحن تضعف مع الوقت بسبب مرور الكهرباء فيها، وقد تتضرر إذا حدث ارتفاع مفاجئ في الكهرباء.

الشواحن الرخيصة أو غير الأصلية أكثر عرضة للمشاكل مثل السخونة الزائدة أو حتى الحرائق.

ينصح الخبراء: “لو لاحظت أن الشاحن صار يسخن أو يصدر صوتاً غريباً أو تضرر شكله، من الأفضل استبداله فوراً وعدم تركه موصولاً بالكهرباء”.

كيف تستخدم الشواحن بأمان؟

افصل الشاحن من الكهرباء إذا كنت لا تحتاجه. راقب الشاحن، ولا تستخدم الشواحن الرديئة أو التي لم تحصل على شهادة جودة. الشواحن الأصلية الحديثة أكثر أماناً وتوفر الكهرباء.