أكثر من 300 قتيل في باكستان جراء أمطار غزيرة وسيول مدمرة (فيديو)

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي تتساقط في شمال باكستان في مقتل ما لا يقل عن 320 شخصا خلال 48 ساعة، بحسب آخر حصيلة صادرة عن السلطات اليوم السبت.

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى أكثر من 600 منذ بدء الموسم الماطر الاستثنائي من حيث شدته في أواخر يونيو/حزيران.

ووقع أكبر عدد من الضحايا في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية المحاذية لأفغانستان، التي سجلت وحدها 307 وفيات، وفق ما أفادت هيئة إدارة الكوارث المحلية، فيما تتواصل عمليات البحث لانتشال الجثث المطمورة تحت الركام.

وشهدت باكستان في الأسابيع القليلة الماضية هطول أمطار أكثر من المعتاد خلال موسم الأمطار الحالي لتجرف المياه الطرق والمباني.

وأضاف المسؤولون أن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة والصواعق وانهيارات المباني أودت بحياة عدد من الأشخاص في تلال وجبال إقليم خيبر بختون خوا.

Pakistan floods update : 255 dead in KPK, GB and AJK . The most affected where cloud burst took early morning while people were at sleep 158 a whole village wiped by fish floods. pic.twitter.com/FxPAdxCrMR — Fakhar Ur Rehman (@Fakharrehman01) August 15, 2025

سقوط طائرة ومقتل طاقمها

وتحطمت طائرة “هليكوبتر” كانت تحمل إمدادات إغاثة للمتضررين من الفيضانات في باجور القريبة من الحدود الأفغانية بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الخمسة.

وقال مسؤولو إنقاذ إنه جرى نقل أكثر من 2000 شخص في منطقة سوات إلى مناطق أكثر أمانا بعد أن فاضت أنهار على جانبيها.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف أنه ترأس اجتماعا طارئا لبحث حالة الفيضانات الناجمة عن الأمطار.

ولقي مئات الأشخاص حتفهم في الأسابيع القليلة الماضية حيث شهدت باكستان هطول أمطار أكثر من المعتاد خلال موسم الأمطار الموسمية الحالي، مما أدى إلى جرف طرق ومبان.