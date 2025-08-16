شاهد: اللحظات الأولى لسقوط حافلة في الجزائر ومصرع وإصابة 27 شخصا

لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 9 آخرون،، مساء الجمعة، إثر سقوط حافلة في واد بالجزائر العاصمة، حسب ما أعلنت الحماية المدنية.

وفي بيان له عبر حسابه على منصة فيسبوك، أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر “وفاة 18 شخصا وإصابة 10 آخرين، جراء سقوط حافلة من جسر في مجرى وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية”.

وأضاف البيان “تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة، فيما لا تزال عملية الإنقاذ والإسعاف جارية”، وفق الإذاعة الجزائرية.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للحادث، وتدخُّل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة قبل أن يلحق بهم أفراد الحماية المدنية ( الدفاع المدني).

وذكرت الحماية المدنية أنها وفرت 25 سيارة إسعاف، و16 غواصا، إضافة إلى 4 زوارق نصف مطاطية للمشاركة في عمليات الإغاثة والإنقاذ، مؤكدة أن العملية لا تزال متواصلة في موقع الحادث.