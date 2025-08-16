انفجار مصنع أسلحة في روسيا يخلف عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

خلف انفجار ضخم دمارا كبيرا في مصنع للأسلحة والذخيرة في منطقة ريازان، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الروسية موسكو.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، أن الانفجار، الذي وقع أمس الجمعة، أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 130، مضيفة أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين بين الأنقاض.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو انهيار أحد مباني المصنع وتحوله إلى أنقاض.

وقال حاكم المنطقة إن الحادث نجم عن اندلاع حريق داخل ورشة في المصنع، فيما ذكرت وسائل إعلام روسية أن الانفجار ناجم عن اشتعال النيران في البارود.

وسبق أن استهدفت أوكرانيا بطائرات مسيرة البنية التحتية العسكرية والاقتصادية في منطقة ريازان في روسيا.

كما شهدت المنطقة حوادث خطيرة من قبل تتعلق بتخزين الذخيرة أو إنتاجها.

وفي عام 2021، لقي 17 شخصا حتفهم جراء انفجار بمصنع تابع لنفس الشركة التي تدير المصنع الواقع في ريازان.