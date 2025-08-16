دراسة: عشاق القهوة في مزاج أفضل بعد فنجان الصباح

أظهرت دراسة ألمانية-بريطانية حديثة أن فنجان القهوة الصباحي لا يوقظنا فحسب، بل يرفع أيضا من حالتنا المزاجية. فقد أجرى باحثون من جامعة بيليفيلد وجامعة وارويك استطلاعا شمل 236 شابا بالغا على مدار أربعة أسابيع، حيث رصدوا حالتهم المزاجية سبع مرات يوميا على هواتفهم، وتحققوا مما إذا كانوا قد تناولوا مشروبا يحتوي على الكافيين خلال الساعة والنصف السابقة.

وأظهرت النتائج أن المشاركين شعروا بسعادة وحماس أكبر بعد تناول القهوة صباحا مقارنة بالأيام التي لم يشربوا فيها الكافيين، في حين تبيَّن أن للكافيين تأثيرا أقل قوة على المزاج السلبي مثل الغضب أو الحزن خلال اليوم.

تفسر الدراسة ذلك بأن الكافيين يحجب مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، مما يزيد من اليقظة والنشاط، ويحفز مناطق إنتاج الدوبامين ما يُعرف بهرمون السعادة.

وقالت البروفيسورة آنو ريالو “حتى الأشخاص المعتدلون في استهلاك الكافيين قد يعانون أعراض انسحاب خفيفة تختفي مع أول فنجان صباحي”.

ورغم أن الدراسة ركزت على المستهلكين المنتظمين للكافيين، فقد أشار الباحث يوستين هاخنبرجر إلى أن الأشخاص الذين يعانون قلقا شديدا قد يواجهون تأثيرات عكسية، مثل زيادة التوتر.

ويستمتع نحو 80% من البالغين عالميا بالقهوة أو الشاي يوميا، بينما أظهرت ملاحظات سابقة أن الكافيين يُستهلك حتى من بعض الحيوانات البرية، مثل النحل والدبابير التي تفضل رحيق النباتات المحتوي على الكافيين، وهو ما يلمح إلى قوة تأثيره وإمكانية الاعتماد عليه بشكل يومي.